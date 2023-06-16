TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de 

TBMM Başkanlık Divanı'nın başkanvekillikleri, katip üyelikler ve idare amirliklerine Genel Kurulun 14 Haziran tarihli 5'inci birleşiminde yapılan seçim sonucunda seçilen üyelerin listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Katip üyeliklere ise; AK Parti'den Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mardin Milletvekili Muhammed Adak ve Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, CHP'den Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile İYİ Parti'den Denizli Milletvekili Yasin Öztürk seçildi.