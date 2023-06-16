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TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın, başkanvekillikleri, katip üyelikler ve idare amirliklerine seçilen üyelerin listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkanvekilliklerine; CHP'den Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, MHP'den İstanbul Milletvekili Celal Adan, Yeşil Sol Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ seçildi.

07:21 . 16/06/2023 Cuma
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

TBMM Başkanlık Divanı'nın başkanvekillikleri, katip üyelikler ve idare amirliklerine Genel Kurulun 14 Haziran tarihli 5'inci birleşiminde yapılan seçim sonucunda seçilen üyelerin listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Karara göre, başkanvekilliklerine; CHP'den Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, MHP'den İstanbul Milletvekili Celal Adan, Yeşil Sol Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ seçildi.

Katip üyeliklere ise; AK Parti'den Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mardin Milletvekili Muhammed Adak ve Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, CHP'den Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile İYİ Parti'den Denizli Milletvekili Yasin Öztürk seçildi. 

İdare amirliklerine de; AK Parti'den İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, CHP'den Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, MHP'den Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile Yeşil Sol Parti'den Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan seçildi.






#Türkiye Büyük Millet Meclisi
#Başkanlık Divanı
#Resmi Gazete
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