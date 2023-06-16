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TBMM'nin tatili ertelendi: Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Temmuz tarihinde başlaması gereken tatil sürecinin ertelenmesine karar verildi. TBMM Genel Kurulu'nda alınan tatil sürecinin ertelenme kararı, Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi.

00:13 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
TBMM Genel Kurulu.

TBMM Genel Kurulu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci döneminde Meclis çalışma süresi uzatıldı.

Anayasa'ya göre 1 Temmuz tarihinde başlaması gereken tatilin, TBMM Genel Kurulu'nda ertelenmesine karar verilmişti. TBMM'nin bu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM Kararı'nın tam metni şöyle:

"Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nü 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü birleşiminde karar verilmiştir "

#TBMM
#Resmi Gazete
#Tatil
12 dakika önce
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