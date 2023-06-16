TBMM'nin tatili ertelendi: Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

TBMM Genel Kurulu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci döneminde Meclis çalışma süresi uzatıldı.
Anayasa'ya göre 1 Temmuz tarihinde başlaması gereken tatilin, TBMM Genel Kurulu'nda ertelenmesine karar verilmişti. TBMM'nin bu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TBMM Kararı'nın tam metni şöyle:
"Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nü 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü birleşiminde karar verilmiştir "