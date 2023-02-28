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TBMM'de EYT'ye ilişkin kanun teklifi görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu'nda, milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

18:34 . 28/02/2023 Salı
AA
TBMM Genel Kurulu, EYT'ye ilişkin kanun teklifi için toplandı. (Arşiv)

TBMM Genel Kurulu, EYT'ye ilişkin kanun teklifi için toplandı. (Arşiv)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu
'nda
Emeklilikte Yaşa Takılanlar
a ilişkin
kanun teklifi
nin görüşmelerine başlandı.

EYT düzenlemesinin kısa sürede Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahipleri, emeklilik başvurusunda bulunabilecek.

İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.

EYT için başvuru dilekçesi verilecek

EYT başvuruları, kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacak. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

#Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu
#Emeklilikte Yaşa Takılanlar
#kanun teklifi
#EYT düzenlemesi
33 dakika önce
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TBMM'de EYT'ye ilişkin kanun teklifi görüşmeleri başladı
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