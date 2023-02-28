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Deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hava yolu şirketlerinin başlattığı ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor.

19:09 . 28/02/2023 Salı
AA
Deprem bölgesinden yapılan tahliye uçuşları. (Arşiv)

Deprem bölgesinden yapılan tahliye uçuşları. (Arşiv)

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden; Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki vatandaşlar etkilendi.


Depremlerin ardından bölgeden ayrılmak isteyen afetzedeler için THY, Pegasus ve SunExpres uçuşlarını ücretsiz hale getirdi.


  • 1 Mart'a kadar ücretsiz yapılan uçuşlar bu gece itibarıyla sona eriyor.

Edinilen bilgiye göre THY, 6-28 Şubat'ta deprem bölgesindeki illerden çıkışlı toplam 2 bin 395 ücretsiz seferle 430 bin 233 afetzede vatandaşın bölgeden tahliyesini sağladı.


Deprem bölgesindeki illere varışlı 2 bin 320 sefer düzenleyen THY, toplam 416 bin 165 vatandaş, arama kurtarma ve yardım ekibi üyesini de deprem bölgelerine ulaştırdı.


Tüm operasyonlarını yardım malzemelerinin taşınmasına tahsis eden Turkish Cargo ise 405 kargo seferiyle 15 bin 489 ton yardım malzemesini afet bölgelerine ücretsiz taşıdı.


Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Uçuş
2 saat önce
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Deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor
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