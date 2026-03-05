Tedaviye direnç süreci çıkmaza sürükledi

Raporda, annenin süreç boyunca bazı sivil toplum kuruluşları ve avukatlar tarafından bakanlığa karşı güvensizlik oluşturacak şekilde yönlendirildiği öne sürüldü. Özellikle çocuğun hastaneye yatırılması ve koruma altına alınması sürecinin anneye “çocuğun elinden alınacağı” şeklinde aktarıldığı belirtildi. Raporda ayrıca, Çelik’in intihar kararını avukatına açıkladığı ancak bu konuda herhangi bir önlem alınmadığı iddiası yer aldı. Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, Bakanlık hem kendi personeline ilişkin işlemleri hem de dış müdahalelerin etkisini yargı sürecine taşıdı. “İhmal” iddialarının aksine tüm resmi mekanizmaların devreye sokulduğu vurgulandı.