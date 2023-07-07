Tefeci köy: 190 vatandaştan 25 milyon TL haksız kazanç elde ettiler

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı ilçesine bağlı bir köydeki dört ailenin, bölgede tefecilik yaptığı ve ‘kredi başvuru merkezi’ haline dönüştüğü tespit edildi. Operasyon, şahıslardan borç alıp ödemeyen oğlunun evden kaçması üzerine polise giden bir annenin şikayeti üzerine başladı.





ARSA, EV VE ARAÇLARA ÇÖKTÜLER

Şikayetin ardından teknik ve fiziki takibe başlayan Ankara polisi, köylülerin, banka yerine bu kişilerden yüksek faizle borç aldığı, karşılığında yüksek meblağlı borçlar için kıymetli arsalarını teminat gösterdiğini belirledi. Düşük miktardaki borçlar için ise senet düzenleyen şüphelilerin, borcunu ödeyemeyen kişilerin arsa, ev ve arabalarını ederinden çok düşük miktara sayarak zorla aldığı ortaya çıktı.





25 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilere ait 17 ev ve 4 iş yerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 288 fişek, 58 senet ve para alışverişlerinin tutulduğu 7 doküman ele geçirildi. Şüphelilerin, 190 mağdurdan yaklaşık 25 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.





Mal varlıklarını araştırmışlar

Tefecilik yapan şahısların, kendilerini meşru zeminde iş yapıyor gibi göstermek için otomotiv ve emlak sektöründeki faaliyetleri de tespit edildi. Birlikte hareket eden tefecilerin, kendilerinden para isteyen kişilerin güvenilir olup olmadığını birbirlerine sorduğu, ayrıca borç isteyenlerin mal varlıklarını araştırarak, mağdurların mal varlığına göre findeks durumunu öğrendikleri de belirlendi.



