Gündem Tefecilere Kene darbesi 115 kişi gözaltına alındı
ANKARA

Tefecilere ‘Kene’ darbesi: 115 kişi gözaltına alındı

Ağlarına düşürdükleri kişileri borçlandırıp şiddet ve baskıyla haksız kazanç elde ettiği belirlenen 160 kişiye yönelik “Kene” operasyonu yapıldı. 28 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 115 kişi gözaltına alındı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Tefecilere ‘Kene’ darbesi: 115 kişi gözaltına alındı
Operasyonlarda 115 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, borçlandırdığı vatandaşların mallarına haksız yere el koyan ve tehdit eden tefecilere yönelik büyük bir operasyon düzenledi.

Altı aylık teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 160 kişiye operasyon için düğmeye basan ekipler aralarında Ankara, Adana ve İstanbul’un da olduğu 28 ilde eş zamanlı harekete geçti. Operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan 18’inin yakalama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilirken, ifadesi için emniyete davet edilen 27 şahıstan 21’inin işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

BORCA SIFIR EKLEMİŞLER

Şüphelilerin verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek, bu senetler üzerinde 500 bin lirayı 5 milyon TL yaptıkları, acil nakte ihtiyacı olan vatandaşlara pos cihazında 3 bin lira çekip 2 bin 300 TL verdikleri belirlendi.

MALLARINA EL KOYDULAR

Yüksek meblağlarda borç çıkartılan vatandaşlar, bu parayı ödeyemeyince mallarından olmuş. Tefecilerin, senetlerin karşılığında vatandaşların ev, araba ve arsalarını haksız bir şekilde üzerlerine geçirdiği belirtildi. Parayı ödeyemeyen vatandaşların ayrıca aileleriyle tehdit edildiği ve darp edildiği ifade edildi.

Adana'da tefeci operasyonu: 5 milyon 700 bin liralık vurgun yaptılar
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Adana'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı verildi, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları ve 110 kişiyi mağdur edip 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.
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Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Adana'da tefeci operasyonu: 5 milyon 700 bin liralık vurgun yaptılar
Adana'da 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde eden tefeci çetesine şafak vakti operasyon düzenlendi. 17 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.


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