Tefecilere ‘Kene’ darbesi: 115 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, borçlandırdığı vatandaşların mallarına haksız yere el koyan ve tehdit eden tefecilere yönelik büyük bir operasyon düzenledi.

Altı aylık teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 160 kişiye operasyon için düğmeye basan ekipler aralarında Ankara, Adana ve İstanbul’un da olduğu 28 ilde eş zamanlı harekete geçti. Operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan 18’inin yakalama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilirken, ifadesi için emniyete davet edilen 27 şahıstan 21’inin işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

BORCA SIFIR EKLEMİŞLER

Şüphelilerin verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek, bu senetler üzerinde 500 bin lirayı 5 milyon TL yaptıkları, acil nakte ihtiyacı olan vatandaşlara pos cihazında 3 bin lira çekip 2 bin 300 TL verdikleri belirlendi.

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MALLARINA EL KOYDULAR

Yüksek meblağlarda borç çıkartılan vatandaşlar, bu parayı ödeyemeyince mallarından olmuş. Tefecilerin, senetlerin karşılığında vatandaşların ev, araba ve arsalarını haksız bir şekilde üzerlerine geçirdiği belirtildi. Parayı ödeyemeyen vatandaşların ayrıca aileleriyle tehdit edildiği ve darp edildiği ifade edildi.