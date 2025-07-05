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Tefecilere operasyon: 100 milyonluk haksız kazanç sağlamışlar

Tefecilere operasyon: 100 milyonluk haksız kazanç sağlamışlar

10:555/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
IHA
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Mersin'ide 100 milyon liralık haksız kazanç sağlayan 5 şüpheli yakalandı.
Mersin'ide 100 milyon liralık haksız kazanç sağlayan 5 şüpheli yakalandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde 100 milyon liralık haksız kazanç sağlayanlar yönelik yapılan tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Silifke Büro Amirliği ekipleri, tefecilikle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin tefecilik suçu çerçevesinde yürüttüğü çalışmada Anamur ilçesinde 7 kişilik bir şebeke belirlendi. Şebekenin müştekilere faiz karşılığında para verdiği, karşılığında tehdit yoluyla mallarını kendi adlarına devraldıkları ve zorla imzalatılan senetleri icra takibi başlattığha dair bilgilere ulaşıldı. MASAK verilerinin incelenmesi neticesinde ise 100 milyon liralık haksız kazanç elde eden 7 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin ve Anamur'da eş zamanlı operasyona gerçekleştirildi, 5'i yakalandı.


Adresler de yapılan aramalarda 97 adet senet, 32 adet tapu, 9 adet müştekilere ait satış sözleşmesi, 2 adet pos cihazı, 7 adet müştekilere ait emlak satış sözleşmesi, 1 adet vekaletname ile yaklaşık 300 bin TL'de nakit para ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan 5 şüpheli Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden B.İ. ve S.I.'ye ev hapsi verilirken, diğer 3 şüpheliye de adli kontrol şartı getirildi. Operasyon çerçevesinde 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

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