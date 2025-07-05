Tefecilere operasyon: 100 milyonluk haksız kazanç sağlamışlar

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Silifke Büro Amirliği ekipleri, tefecilikle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin tefecilik suçu çerçevesinde yürüttüğü çalışmada Anamur ilçesinde 7 kişilik bir şebeke belirlendi. Şebekenin müştekilere faiz karşılığında para verdiği, karşılığında tehdit yoluyla mallarını kendi adlarına devraldıkları ve zorla imzalatılan senetleri icra takibi başlattığha dair bilgilere ulaşıldı. MASAK verilerinin incelenmesi neticesinde ise 100 milyon liralık haksız kazanç elde eden 7 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin ve Anamur'da eş zamanlı operasyona gerçekleştirildi, 5'i yakalandı.