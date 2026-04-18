Tehdit paylaşımlarına soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden okullara yönelik saldırı ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen çok sayıda suça sürüklenen çocuk hakkında işlem yapıldı. İstanbul Emniyeti’nin çalışmalarıyla Telegram, Instagram ve WhatsApp üzerinden yapılan paylaşımlar tespit edilirken, “totejuden” kullanıcı adıyla bombalama eylemi gerçekleştireceğine yönelik mesajlar paylaşan S.S.Ç. Miraç Akman tutuklandı.

Şüphelinin evinde çok sayıda dijital materyal ile birlikte askeri kamuflaj elbisesi, hücum yeleği, kask ve aparatları, bıçak ve biber gazı ele geçirildi. Bağcılar’da “Ali İzzet, Dündar Uçar, Erol Battal Ortaokulu bekleyin ben geliyorum” şeklinde paylaşım yaptığı belirlenen S.S.Ç. Yusuf Güngör hakkında da aynı suçtan soruşturma başlatıldı. Evinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmayan şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Telegram’da kurulan “C31K” adlı grubun yöneticilerinden biri olduğu belirlenen S.S.Ç. Miraç Işık’ın gözaltına alınarak savcılığa sevk edilmesi talimatı verildi. Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde sınıf WhatsApp grubunda “Sıradaki hedef BCAL, ben yarın okula gitcem, hepsini bayıltıcam, boş boşuna mı o kadar PUBG oynadık” paylaşımını yaptığı tespit edilen S.S.Ç. Mehmet Can Saban ile “C31K Şeriat” paylaşımında bulunduğu belirlenen S.S.Ç. Muhammet Ali Ünvanlı hakkında da gözaltı kararı verildi.