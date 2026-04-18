Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tehdit paylaşımlarına soruşturma

Burak Doğan
04:0018/04/2026, السبت
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden okullara yönelik saldırı ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen çok sayıda suça sürüklenen çocuk hakkında işlem yapıldı. İstanbul Emniyeti’nin çalışmalarıyla Telegram, Instagram ve WhatsApp üzerinden yapılan paylaşımlar tespit edilirken, “totejuden” kullanıcı adıyla bombalama eylemi gerçekleştireceğine yönelik mesajlar paylaşan S.S.Ç. Miraç Akman tutuklandı.

HÜCUM YELEĞİ KASK

Şüphelinin evinde çok sayıda dijital materyal ile birlikte askeri kamuflaj elbisesi, hücum yeleği, kask ve aparatları, bıçak ve biber gazı ele geçirildi. Bağcılar’da “Ali İzzet, Dündar Uçar, Erol Battal Ortaokulu bekleyin ben geliyorum” şeklinde paylaşım yaptığı belirlenen S.S.Ç. Yusuf Güngör hakkında da aynı suçtan soruşturma başlatıldı. Evinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmayan şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Telegram’da kurulan “C31K” adlı grubun yöneticilerinden biri olduğu belirlenen S.S.Ç. Miraç Işık’ın gözaltına alınarak savcılığa sevk edilmesi talimatı verildi. Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde sınıf WhatsApp grubunda “Sıradaki hedef BCAL, ben yarın okula gitcem, hepsini bayıltıcam, boş boşuna mı o kadar PUBG oynadık” paylaşımını yaptığı tespit edilen S.S.Ç. Mehmet Can Saban ile “C31K Şeriat” paylaşımında bulunduğu belirlenen S.S.Ç. Muhammet Ali Ünvanlı hakkında da gözaltı kararı verildi.


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
