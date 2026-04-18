Beşinci silahı alacakken durduruldu

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nu basıp 1 öğretmen 8 öğrenciyi öldüren cani İsa Aras Mersinli’ye ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar, olayın planlı ve çok aşamalı bir şekilde gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi. Saldırganın 5 tabanca ve 2 şarjörü resim çantasına koyup okula gittiği, çantayı okulda sakladığı ve tek tek silahları alarak eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Saldırganın eylem günü ve öncesine dair bilgiler, baba ifadesi, olay akışı ve yazdığı notlarla birlikte dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Baba Uğur Mersinli’nin ifadesine göre İsa Aras sabah saatlerinde uyandırıldı ancak kahvaltı yaptıktan sonra geri yattı ve okula gitmedi. Babasının “Sınav dönemi, neden okula gitmiyorsun?” sorusuna gülerek karşılık verdi ancak herhangi bir cevap vermedi.

5 TABANCA 2 ŞARJÖRLE EVDEN ÇIKTI

Annesine de tepki gösteren Mersinli, aile tarafından ikna edilemeyince evde kalmasına izin verildi. Baba Mersinli daha sonra kasaba gitmek için evden ayrıldı. Eve döndüğünde eşinin kendisine İsa’nın bir arkadaşına unuttuğu kitabı götürmek için çantasını alarak evden çıktığını ve okula gittiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, saldırganın evden çıkarken 5 tabanca ve 2 şarjörü resim çantasına koyduğu belirlendi. Sabahçı grubun okuldan çıktığı saatlerde okula gelen caninin, öğlenci öğrencilerin bulunduğu sırada binaya giriş yaptığı tespit edildi. Okula girdikten sonra kameraların görmeyeceğini düşündüğü merdiven altına saklayan saldırganın, derslerin başlamasının ardından silahları tek tek alarak ateş açtığı ortaya çıktı.

‘GÖREV TAMAMLANDI’

İlk silahın şarjörü bitene kadar ateş eden saldırganın, “Görev tamamlandı” diyerek diğer silahlara yöneldiği, toplamda üçüncü ve dördüncü silahı da kullandığı belirlendi. Beşinci silahı almaya giderken silah seslerini duyan öğretmenler ve veliler saldırganı derdest edip etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Saldırgan olayda yaklaşık 60 mermi kullandı.

PSİKİYATRİSTE GÖTÜRÜLMELİ

Ayrıca annenin daha önce bir uzmana başvurduğu ve psikoloğun “Bu durum beni aşıyor, bir psikiyatriste götürülmeli” yönünde uyarıda bulunduğu da öğrenildi.





VERDİĞİM ZARARI HİSSETSİNLER İSTİYORUM

Öte yandan saldırganın olaydan günler önce İngilizce bir metin kaleme aldığı ortaya çıktı. “Manifesto ya da bir şey” başlığıyla yazılan ve 11 Nisan tarihini taşıyan notta, eyleme dair niyetini açık şekilde ifade ettiği görüldü. Metinde şu ifadeler yer aldı:

* “Konbanwa, ben Kontaa ve Konata’yım. Onu çok ama çok seviyorum. Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım.”

* “İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum.”

* “Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Hep yalnızım.”

* “Bugün yapabilirim. Saat gibi 3’te falan 5. ve 6. sınıflar… hazır olun. Bugün gerçekten bıktım.”

* “Şu an saat 9:33 sabahı… 5 saat içinde okula gireceğim. 5 tabanca, 7 şarjör ve 200’den fazla mermiyle. Hoşça kalın.”





Şarjörü doldurmam 2 dakika sürüyor

Saldırganın Telegram, Discord ve Reddit gibi platformlarda aktif olduğu ve burada saldırı planlarını açıkça paylaştığı görüldü. Bu platformlar üzerinden Arjantinli olduğu ifade edilen arkadaşı da ortaya çıktı. Arjantinli kullanıcı, aralarında duygusal bir bağ olduğunu da iddia ederek saldırganın kendisine gönderdiği mesajları ve videolarını tek tek yayımladı. Paylaştığı görüntülerde, Mersinli’nin babasına ait silahlarla canlı yayın açtığı ve şarjör doldurduğu anlar ortaya çıktı.

'SALDIRI YAPACAĞINI SÖYLÜYORDU'

Arjantinli şahıs, saldırıyla ilgili verdiği detaylarda şunları anlattı: “Aras, sürekli 'Okul saldırısı yapacağım, haha' derdi. Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık. Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik.

NİŞAN ALMA ANTRENMANI YAPTIMANTRENMANI YAPTIM

Babasıyla birlikte atış eğitimine gittiğini belirten Mersinli, yazışmalarında şu ifadeleri kullandı: “Eğitimden döndüm. Artık bir şarjörü nasıl dolduracağımı biliyorum. Bir tam şarjörü doldurmam yaklaşık 2 dakika sürüyor. Ama giderek daha iyi oluyorum. Eskiden ilk mermiyi bile takamıyordum. Şimdi çok kolay. Ayrıca bugün 15 dakika nişan alma antrenmanı yaptım.”





Şahsın kendisini 'she/her/herself' ifadeleriyle tanımladığı ve etek giydiği anları video çekerek paylaştığı da ortaya çıktı.





POLİGONDAKİ POLİS MEMURU GÖREVDEN ALINDI

İsa Aras Mersinli’nin, saldırıdan 2 gün önce babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli tarafından götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait poligonda atış talimi yaptığı görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. İnceleme sonrası poligonda görevli olan polis memur M.Y. görevden uzaklaştırıldı.



