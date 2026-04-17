Okul saldırısının failinin poligonda atış yaptığı görüntülere ilişkin 1 polis görevden uzaklaştırıldı

"Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M.’nin 13 Nisan 2026 günü babası U.M. ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y. aynı gün valilik makamı onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."