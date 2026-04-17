Poligonda 2 gün önce katliam provası

Türkiye peş peşe yaşanan okul saldırılarının şokunu yaşıyor. Kahramanmaraş’ta babasının silahlarıyla Ayser Çalık Ortaokulu’nu basıp 9 kişiyi öldürdükten sonra etkisiz hale getirilen 14 yaşındaki 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü babası Uğur Mersinli, “kuvvetli suç şüphesi”, “kaçma ihtimali” ve “delillerin tam toplanmamış olması” gerekçesiyle tutuklandı.

İsa Aras Mersinli

SİLAHLARA İLGİLİYDİ

Baba Uğur Mersinli sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, silahların kendisine ait olduğunu kabul etti. İsa Aras’ın psikolojik destek aldığını ve yoğun şekilde dijital oyunlarla vakit geçirdiğini söyleyen Mersinli, oğlunun son dönemde silahlara ilgi duyduğunu, bu hafta onu Emniyet poligonuna götürüp silahla atış yaptırdığını anlattı.

7 TABANCA, 2 TÜFEĞİM VAR

İşte Uğur Mersinli’nin hakimlik ifadesindeki dikkat çeken bölümler: “Evimde 7 ruhsatlı tabanca ve 2 av tüfeği var. Oğlum olay yerine bana ait silahlardan 5’ini alıp götürmüş. Silahları ve mermileri yatak odasında kilitli marangoz sandığında muhafaza ediyorum. Şarjörler silahlara takılı değil, farklı sandıklardaydı. Bu sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum.”

PAZARTESİ POLİGONA GİTTİK

“Silahlara ilgi duyuyordu. 1 ay önce arkadaşlarının atış yaptığını, kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü Emniyet poligonuna gidip atış yaptım, ona da birkaç el atış yaptırdım. Hedefi gösterip, silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. O ana ilişkin video çektim, o da bu görüntüleri arkadaşlarıyla paylaştı.”

SAVAŞ OYUNLARI OYNARDI

“Yoğun şekilde bilgisayar ve cep telefonu kullanıyordu. Ne ile meşgul olduğunu takip edemedim, içerikleri kontrol edemedim. Sık sık savaş oyunu oynadığını görüyordum. Ne yaptığını sorduğumda ‘Of ya’ gibi cevaplar vererek geçiştirirdi, sağlıklı cevap alamazdım. Çevrim içi oyunlar oynar, odasına girildiğinde ekranı kapatırdı.”

PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORDU

“Arkadaş çevresi sınırlıydı. Ergenlik ve sınav stresi vardı. Emniyet’teki psikologlarla görüştük, ciddi bir sorun olmadığını söylediler. 2 aydır özel bir psikoloğa götürüyordum. Topluma uyum konusunda takip edilmesi gerektiğini, ileride psikiyatrik destek gerekebileceğini ifade etti. Son zamanlarda gitmekten kaçındı. En son 3 hafta önce psikoloğa gitmişti.”





CUMARTESİ PLAN YAPMIŞ

14 yaşındaki cani İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarı ve cep telefonuna el konuldu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, bilgisayarda yapılan incelemede Mersinli’nin yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli belge içeriğine ulaşıldığını açıkladı.





PROFİL RESMİ ABD'Lİ KATİL

Cep telefonunda yapılan incelemede ise Mersinli’nin WhatsApp profilinde, Mayıs 2014’te ABD’deki saldırıda 6 kişiyi katleden Elliot Rodger’ın fotoğrafını kullandığı tespit edildi. Rodger, Kaliforniya'nın Isla Vista kentinde bıçaklama ve silahla 6 kişiyi öldürmüştü.





Necmettin Bekçi

Aşçı bıçaklayıp durdurdu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin nasıl öldüğü netleşti. Mersinli’nin otopsi raporu çıktı. Saldırganın sağ bacağında 1 adet kesici/delici alet yarası tespit edildi. Raporda, bıçak yarasının ana damara denk geldiği, yaranın öldürücü nitelikte olduğu ve saldırganın kan kaybından öldüğü kaydedildi.

40-50 KİŞİ VARDI

Adli Tıp’ta Mersinli’nin kimliğini teşhis eden rehber öğretmeni Ejder İnce olay anını anlattı. Ses duyunca alt kata indiğini belirten İnce, tuvaletin önünde yerde yatan bir öğrenci gördüğünü ifade etti. Trafo patladığı söylenince gidip şalteri indirdiğini, 2 öğretmenle tekrar olay yerine geldiğini söyledi. Bu esnada İsa Aras’ı gördüklerini, kendilerine doğru geldiğini ve elinde silah olmadığını anlatan İnce, Aras’ı derdest ettikleri bilgisini verdi. Yere yatırdıklarında üzerinden şarjör düştüğünü kaydeden İnce, “Şahıs yakalandığında ortamda 40-50 kişi vardı. İsa’nın yanı başında tahta saplı bıçak vardı. Oradan ayrılıp yaralılara bakmaya gittim. Sonrasında ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

BACAĞINA SALLADIM

Soruşturma kapsamında, saldırgana müdahale eden Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aşçısı Necmettin Bekçi’nin de ifadesi alındı. Silah sesleri duyunca iki çocuğunun öğrenim gördüğü okula koştuğunu anlatan Bekçi, kantinden içeri girdiğinde saldırganın yerde yattığını gördüğünü, birkaç kişinin onu tutmaya çalıştığını söyledi. Bekçi, “Şahsın başkasına zarar vermesini önlemek için yanlarına gittim. Kurtulmaya çalışınca kaçmasını engellemek için o esnada nereden aldığımı bilmediğim bıçağı bir defa bacağına doğru salladım. Amacım şahsın ayağa kalkıp başkalarına zarar vermesini önlemekti. Okula gelen birkaç veli de yerde yatan şahsa tekme attı” diye konuştu. Saldırganı olay yerine gelen polis ekiplerine bıraktıklarını kaydeden Bekçi, veliler linç etmek isteyince polislerin şahsı sınıflardan birine çekip muhafaza altına aldıkları bilgisini verdi.



