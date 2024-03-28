Tek seferde yakalanan en yüksek miktar: Sınırda 850 kilogram eroin ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 53 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-9” operasyonlarında bir tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 434 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.