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Gündem Cumhurbaşkanına hakaret suçundan aranıyordu Sahte kimlikle yakalandı
TEKİRDAĞ

Tekirdağ haberleri: 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'​ suçundan aranıyordu: Sahte kimlikle yakalandı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan aranıyordu: Sahte kimlikle yakalandı

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde sahte kimlik veren şüphelinin "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından arandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri, kontrolde sahte kimlik veren şüphelinin "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından arandığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde kontrol esnasında bir aracı durdurdu.

Araçtaki üç kişiye kimlik kontrolü yapan ekipler, bu kişilerin şüpheli hareketleri üzerine parmak izinden tarama gerçekleştirdi. Ekipler, kontrolde, İ.B.D. ismiyle kimlik beyanında bulunan kişinin gerçekte A.A. olduğunu tespit etti.

A.A'ya GBT kontrolü yapan ekipler, şüphelinin İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı ile "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından arandığını belirledi.

Şüpheli hakkında "Resmi belgede sahtecilik" ve "Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından da işlem yapıldı.

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