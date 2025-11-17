Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ’da hayalet sokak: Adı var kendi yok

Tekirdağ’da hayalet sokak: Adı var kendi yok

09:5817/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Mahallede yaşayan Emine Öztekin yaptığı açıklamada, "Burası Erguvan 10 Sokak ama sokak yok. Postacı kargo getiriyor ama evimizi bulamıyor.
Mahallede yaşayan Emine Öztekin yaptığı açıklamada, "Burası Erguvan 10 Sokak ama sokak yok. Postacı kargo getiriyor ama evimizi bulamıyor.

Tekirdağ’ın Marmaraeğlisi ilçesinde resmi kayıtlarda görünmesine rağmen yıllardır açılmayan Erguvan 10 Sokak nedeniyle vatandaşlar adres, ulaşım ve günlük yaşamda büyük mağduriyet yaşıyor.

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, resmi kayıtlarda yer alan ancak fiziki olarak bulunmayan Erguvan 10 Sokak’ın kendilerini zor durumda bıraktığını belirterek yetkililere tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, kargo ve posta teslimatlarının yapılamadığını, yol olmadığı için evlerine ulaşımın dahi zaman zaman sorun haline geldiğini ifade etti.




Vatandaşlar tepkili


Mahallede yaşayan Emine Öztekin yaptığı açıklamada, "Burası Erguvan 10 Sokak ama sokak yok. Postacı kargo getiriyor ama evimizi bulamıyor. Burası tarla, yazın anız yangını yaşandı, evimizi zor kurtardık. Olan yollar çok kötü. Marmaraereğlisi Belediyesi biraz ilgilensin. Yazlık bölge olduğu için su sıkıntısı yaşıyoruz, iki gündür suyumuz yok. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de bu konuyla ilgilensin. Çok lüzumsuz imar veriyorlar, yol yok. Ben bu evi alsam nasıl eve gireceğim?" dedi.



"Bizi bulamadılar"


Bölgede yaşayan Ersel Öztekin ise, "Adresimiz Erguvan 10 Sokak görünüyor ama ortada sokak yok. Daha önce başvuru yaptık, gelen giden olmadı. Belediyenin imkânı yoksa biz kendi imkânımızla açalım. Ehliyetimizi kaybettik, adres burası göründüğü için postacı bulamadı. Bizi bulamadılar yani" diyerek tepkisini dile getirdi.



#Tekirdağ
#Marmaraeğlisi
#Yeniçiftlik Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e Devlet TOKİ sosyal konuta TC numarası ile başvurular bitti mi?