Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Altının gramı 5 bin 528 liradan işlem görüyor

Altının gramı 5 bin 528 liradan işlem görüyor

09:5717/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Altının gram fiyatı
Altının gram fiyatı

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5 bin 528 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 410 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 500 liradan satılıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,9 azalışla 5 bin 549 liradan tamamladı. Haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 528 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 410 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 500 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 59 dolarda seyrediyor.

ABD'de faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. ABD Merkez Bankası üyelerinden gelen açıklamalar, aralık ayına ilişkin faiz indirim beklentilerinin zayıflamasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.




#Altının gram fiyatı
#Piyasalar
#çeyrek altın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e Devlet TOKİ sosyal konuta TC numarası ile başvurular bitti mi?