Beşiktaş'ta izinli çıktığı cezaevine geri dönmedi; uyuşturucu satınca yakalandı

Beşiktaş’ta izinli çıktığı cezaevine geri dönmedi; uyuşturucu satınca yakalandı

Adreste yapılan aramalarda toplamda 4 bin 144 adet kırmızı reçeteli hap, 41,4 gram kokain, 921,2 gram esrar, 19 adet fişek, 2 hassas terazi, 15 kilitli poşet ve 3 bin 575 lira nakit para ele geçirildi.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gayrettepe’de durumundan şüphelendikleri A.K.'yi (23) durdurup yaptığı üst aramasında uyuşturucu ele geçirdi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, A.K.’nin uyuşturucuyu temin ettiği K.S.’nin (23) Esenler’deki evine operasyon düzenledi. Aramalarda 4 bin 144 adet kırmızı reçeteli hap, 41,4 gram kokain ve 921,2 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan K.S.’nin açık cezaevinden izinli çıkıp geri dönmediği, 'Silahlı tehdit' suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, 28 Ekim Salı günü Gayrettepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri sokakta durumundan şüphelendikleri A.K.’yi durdurdu. Polis ekipleri, A.K.’nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri A.K.’nin üzerindeki uyuşturucuyu K.S.’den aldığını tespit etti ardından da polis şüphelinin Esenler’deki evine operasyon düzenledi.


BİNLERCE HAP KOKAİN VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ


Adreste yapılan aramalarda toplamda 4 bin 144 adet kırmızı reçeteli hap, 41,4 gram kokain, 921,2 gram esrar, 19 adet fişek, 2 hassas terazi, 15 kilitli poşet ve 3 bin 575 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Evde yakalanan K.S.’nin açık cezaevinden izinli çıktığı ve cezaevine geri dönmediği belirlendi.


CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP UYUŞTURUCU SATMIŞ


Gözaltına alınan K.S.’nin 'Silahlı tehdit' suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.K., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen K.S. ise, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



