Tekirdağ'da sanal medyada okulu hedef alan paylaşımlara ilişkin 2 öğrenci tutuklandı

15:2417/04/2026, Cuma
DHA
Tekirdağ'da sanal medyadan 'okula silahlı saldırı yapılacağı' yönündeki paylaşımlar üzerine gözaltına alınan 3 öğrenciden 2’si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi'nde görevli okul polisi, öğretmen ve öğrenci gruplarında paylaşılan bir fotoğraf üzerine harekete geçti.

Fotoğrafta yer alan kişilerin okul çevresinde silahlı eylem gerçekleştireceği yönündeki iddialar üzerine inceleme yapıldı. İncelemede fotoğraftaki kişilerin lise öğrencileri M.A.S. (17) ile E.U. (17) ve A.B. (16) olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden M.A.S. ve E.U. adreslerinde gözaltına alınırken, A.B.'nin görüntüyü gördükten sonra emniyete gidip teslim olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, 2 cep telefonu ele geçirildi.Öte yandan M.A.S.'nin daha önce 'Müstehcenlik' suçundan işlem gördüğü belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.S. ve E.U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



