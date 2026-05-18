Teknik arıza sonrası sürüklenme: Türkiye'nin müdahalesiyle Sumud Filosu gemisi kurtarıldı

Gazze’ye insani yardım ve tıbbi destek ulaştırmak amacıyla görev yapan Global Sumud Filosu bünyesindeki Family isimli hastane gemisi, Akdeniz’de seyir hâlindeyken teknik bir arıza nedeniyle acil durum yaşadı.

Yaşanan teknik sorun sonrası gemi manevra kabiliyetini kaybederek açık denizde sürüklenmeye başladı. Gemide doktorlar, hukuki gözlemciler, filo yöneticileri, uluslararası delegasyon temsilcileri ve mürettebat dahil toplam 27 kişinin bulunduğu, ayrıca Gazze için hazırlanmış insani yardım ve tıbbi ekipmanların yer aldığı bildirildi.

Türk Sahil Güvenliği’ne acil yardım çağrısı

Kaptan tarafından saat 12.00’de Türk Sahil Güvenliği’ne acil yardım çağrısı yapıldı. İhbarın ardından Türkiye’den sevk edilen sahil güvenlik unsurları ve üç fırkateyn kısa sürede bölgeye ulaştı.

Kötü hava şartları ve dalgalı deniz nedeniyle tahliye mümkün olmazken, Türk Sahil Güvenliği ekipleri gemiyi kontrol altına alarak güvenli şekilde kıyıya çekilmesi için operasyon yürüttü.

Türkiye kıyılarına güvenli şekilde yönlendirildi

Yapılan müdahale sonucu geminin Türkiye kıyılarına güvenli şekilde yönlendirildiği ve gece yarısından sonra Adrasan Limanı’na ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Süreç boyunca hızlı müdahale eden Türk Sahil Güvenliği başta olmak üzere Türkiye makamlarına teşekkür edilirken, operasyonun gemideki sağlık çalışanları ve aktivistlerin güvenliği açısından kritik olduğu ifade edildi.







