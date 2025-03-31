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Teknik arıza yapan Polonya uçağı Antalya’ya iniş yaptı: 180 yolcu tahliye edildi

Teknik arıza yapan Polonya uçağı Antalya’ya iniş yaptı: 180 yolcu tahliye edildi

15:1231/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
DHA
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Uçaktaki yolcular tahliye edildi
Uçaktaki yolcular tahliye edildi

Polonya Enter Havayolları'na ait, İsrailli 180 yolcunun bulunduğu uçak, teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, içindeki 180 yolcunun uçaktan transfer edilerek, bekleme salonuna alındığını açıkladı.

Polonya Enter Havayolları'na ait, İsrailli 180 yolcunun bulunduğu uçak, teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.


Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, İsrail'den dönüş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na indiğini söyledi.

Suat Seyitoğlu, içindeki 180 yolcunun uçaktan transfer edilerek, bekleme salonuna alındığını açıkladı.


Seyitoğlu, arıza ile ilgili teknik ekiplerin beklendiğini, yolcuların başka bir uçakla transferi için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.



#Antalya
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