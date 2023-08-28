TEKNOFEST coşkusu Cumhuriyetin 100. yılında Ankara’da

İlki 2018 yılında gerçekleşen ve bu sene yurt içinde 7’ncisi, toplamda 8’ncisi gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde ülkemizin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla birlikte düzenleniyor.





TEKNOFEST kuşağı Ankara’da buluşuyor

Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı’nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” Sergisi, Sahne Senin Etkinliği, Mazhar Alanson konseri, bu sene ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Keşif Oyunu ve daha birçok aktivite ile dolu dolu bir festival ziyaretçilerine yine heyecan ve gurur dolu günler yaşatacak.





Her sene olduğu gibi TEKNOFEST 2023 Ankara’da da tanıtım ve etkinlik stantları yer alacak. 103 Paydaş Kurum ve 16 Sponsor, 11 sektörden 90 Firma, 41 Food Court katılımcısı olmak üzere 131 katılımcı firma tarafından açılacak 158 stant ile beraber toplam 261 stant 215.000 metrekare alana kurulan festivalde yerini alacak. Stantlarda düzenlenecek 400’den fazla stant etkinliği öğrenciler ve gençlerle buluşacak.





Ankara Semalarına TEKNOFEST İmzası

Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileri ile bu sene de herkesin gözü yükseklerde olacak. Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri ve Anka TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak.





TEKNOFEST Girişim Yarışması ilk kez Ankara’da

TEKNOFEST 2023’ün ikinci ve üçüncü durakları olan Ankara ve İzmir’de bu sene ilk defa, TEKNOFEST Yarışmalarına başvuru yapan takım üyelerinin projelerini girişime dönüştürmesi, girişime dönüşenlerin büyümesi ve bu sayede ülkemizin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenleniyor.





Yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart’ın proje portföyünü genişletmek, proje üretkenliğini yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen Deneyap Kart Robolig Yarışması da ilk kez TEKNOFEST Ankara’da hayata geçiriliyor. TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında toplam 7 Milyon TL’den fazla ve Deneyap Kart Robolig Yarışması kapsamında ise toplam 270 Bin TL ödül sahiplerini bekliyor olacak.





10 farklı kategoride düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışmasına 2.419 takım ve 8.945 yarışmacı başvurusu; Deneyap Kart Robolig Yarışmasına ise 1.276 takım ve 5.404 yarışmacı başvurusu alındı. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ni daha da ileriye taşıma hedefi ile yüzlerce gencimiz TEKNOFEST Ankara’da mücadele edecek. TEKNOFEST Girişim Yarışmasının; Eğitim Teknolojileri, Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri, Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri, Afet Yönetim Teknolojileri kategorileri Ankara’da düzenlenecek.





TAKE OFF ön etkinlikleri TEKNOFEST Ankara’da

Girişimcilik ekosistemine katkı sağlama hedefi doğrultusunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde Aralık 2023’te İstanbul’da düzenlenecek olan Take Off Girişim Zirvesi’nin ön etkinlikleri de ilk olarak TEKNOFEST Ankara’da ardından TEKNOFEST İzmir’de gerçekleşecek. Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinliği birincileri toplamda 2.225.000 TL nakdi ödül kazanma ve Take Off Girişim Zirvesi’ne katılma hakkı kazanacak.





İlk günden bugüne rakamlarla TEKNOFEST

TEKNOFEST 2018

2 Düzenleyici Kuruluş, 28 Paydaş Kurum

14 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

2 Milyon ₺'den Fazla Ödül

2 Milyon ₺'den Fazla Maddi Destek

4.333 Takım Başvurusu

20.000+ Kişi Başvurusu

750+ Finalist Takım

2000+ Finalist Kişi

550.000 Festival Ziyaretçi Sayısı





TEKNOFEST 2019

2 Düzenleyici Kuruluş, 53 Paydaş Kurum

19 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

2 Milyon ₺'den Fazla Ödül

4 Milyon ₺'den Fazla Maddi Destek

81 İl

122 Ülke

17.373 Takım Başvurusu

50.000+ Kişi Başvurusu

2.000+ Finalist Takım

10.000+ Finalist Kişi

1.720.000 Festival Ziyaretçi Sayısı





TEKNOFEST 2020

2 Düzenleyici Kuruluş, 63 Paydaş Kurum

21 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

3 Milyon ₺'den Fazla Ödül

4 Milyon ₺'den Fazla Maddi Destek

81 İl

84 Ülke

20.197 Takım Başvurusu

100.000+ Kişi Başvurusu

1.260+ Finalist Takım

5.000+ Finalist Kişi

Pandemi sebebiyle ziyaretçiye kapalı gerçekleştirildi.





TEKNOFEST 2021

2 Düzenleyici Kuruluş, 72 Paydaş Kurum

35 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

5 Milyon ₺'den Fazla Ödül

7 Milyon ₺'den Fazla Destek

81 İl

111 Ülke

44.912 Takım Başvurusu

200.000+ Kişi Başvurusu

2.200+ Finalist Takım

13.000+ Finalist Kişi

1.000.000 Festival Ziyaretçi Sayısı





TEKNOFEST 2022

2 Düzenleyici Kuruluş, 98 Paydaş Kurum

40 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

7 Milyon ₺’den Fazla Ödül

22 Milyon ₺’den Fazla Maddi Destek

81 İl

107 Ülke

154.034 Takım Başvurusu

600.000+ Kişi Başvurusu

5.960+ Finalist Takım

27.000+ Finalist Yarışmacı

1.250.000 Festival Ziyaretçi Sayısı





TEKNOFEST 2023

2 Düzenleyici Kuruluş, 123 Paydaş Kurum

44 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

20 Milyon ₺'den Fazla Ödül

20 Milyon ₺'den Fazla Malzeme Desteği

81 İl

100 Ülke

337.744 Takım Başvurusu

1.000.000+ Yarışmacı Başvurusu

3.000+ Finalist Takım

12.000+ Finalist Yarışmacı



