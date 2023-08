TEKNOFEST coşkusu Cumhuriyetin 100. yılında Ankara’da

TAKE OFF ön etkinlikleri TEKNOFEST Ankara’da

Girişimcilik ekosistemine katkı sağlama hedefi doğrultusunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde Aralık 2023’te İstanbul’da düzenlenecek olan Take Off Girişim Zirvesi’nin ön etkinlikleri de ilk olarak TEKNOFEST Ankara’da ardından TEKNOFEST İzmir’de gerçekleşecek. Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinliği birincileri toplamda 2.225.000 TL nakdi ödül kazanma ve Take Off Girişim Zirvesi’ne katılma hakkı kazanacak.