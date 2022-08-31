TEKNOFEST KARADENİZ heyecanı ikinci gününde devam ediyor: Gökbey ATAK ve Türk Yıldızları hayran bıraktı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Samsun Çarşamba Havalimanı`nda düzenlenen ve dün sabah ziyaretçilerine kapılarını açan TEKNOFEST KARADENİZ, ikinci gününde de ilgi gördü.
GÖKBEY, ATAK VE TÜRK YILDIZLARI HAYRAN BIRAKTI
Festivalin ikinci gününde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri ile T-625 Gökbey helikopteri gösteri uçuşu yaptı.
Türk Yıldızları alan tanıma uçuşu gerçekleştirdi.
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TEKNOFEST KARADENİZ'in en özel anlarından biri festivalin 2. gününde yaşandı.
HÜRKUŞ ve Akıncı kol kola kalkış yaparak havada gösteri uçuşu yaptı.
Birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan insanlı ve insansız uçaklar, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
HÜRKUŞ'ta ikinci pilot olarak görev yapan Selçuk Bayraktar, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu.
“Dünya havacılık tarihi açısından bir ilk yaşandı”<br>Dünya havacılık tarihinde bir ilk yaşandığını uçaktan iner inmez dile getiren Selçuk Bayraktar, “Tarifi olmayan bir duygu bu. Dünyada Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı biri insansız uçakla ilk defa kol halinde bir kalkış oldu. Havacılık tarihi açısından da bir ilk yaşandı. Hem Türk pilotlarının marifetini hem de Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin mahareti sergilendi. Yüce Rab'bimize, bu günleri gösterdiği için şükürler olsun. Ülkemiz artık sadece dünyadan aldığı, tedarik ettiği uçaklarla değil, kendi uçaklarıyla, kendi insansız hava araçlarıyla bu gösterileri yapar hale geldi. Hatta insanlı ve insansız hav araçlarının görev yapması açısından da ayrıca muharebe tarihi açısından da bir gösterim oldu. Bütün bunların Samsun'da büyük taarruzun 100. yılında, TEKNOFEST'te olmasının ayrı bir önemi var. Gökyüzünde attığımız manevralar sırasındaki duygularla bunları harmanladığınızda inanılmaz bir şey oluyor. Festivalimize katılan, yarışmalara atılan 600 binden fazla genç ve bunun yanında 100 binlerle festivale eşlik eden milletimiz inşallah gelecekte çok daha büyük işlere imza atacaklar. Bizler onların önünü açmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. 6. yıl İstanbul'da olacak. Bir yıl İstanbul'da, bir yıl Anadolu'da yapıyoruz. Biraz ellerini çabuk tutsunlar. Şimdiden takımlarını kursunlar. 600 bin değil 1 milyon öğrencimiz başvursun. Şimdiden katılmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.<br>
“Dünyada eşi benzerine az rastlanır bir şekilde kalkışından itibaren uçuş gösterisi yaptılar”<br>Bayraktar, “Hürkuş ile birlikte akıncının kolunda Samsun semalarında bir uçuş gerçekleştirdik. Benim içinde uçmak çocukluktan itibaren bir tutkuydu ama Türk mühendisliğinin geliştirdiği uçaklarla her ikisi de milli bir şekilde tasarlanıp özgün bir şekilde üretilen sistemlerdir. Aynı zamanda yüksek teknolojinin dünyada eşi benzeri az bulunan sistemlerdir. Bunlar hem gösteri yaptılar hem de dünyada eşi benzerine az rastlanır bir şekilde kalkışından itibaren uçuş gösterisi yaptılar. Ben de tabi Akıncı'nın teknoloji lideri olarak uçmaktan ayrıca bir gurur duydum. Bunun yanında Türk mühendisleri, Türk pilotları ve Türk teknisyenleriyle gurur duydum. Bunları Samsun'da büyük taarruzumuzun 100. yılında TEKNOFEST'te yapmakta bambaşka bir duygu. Şimdide neredeyse ayaklarımız yerden kesildi. Tabii, her sene olduğu gibi TEKNOFEST KARADENİZ'e yoğun bir ilgi var. İnşallah çok daha büyüklerini nicelerini görürüz. Burada yarışmalarımıza başvuran 600 bin gencimiz oldu. Bizim bütün gayemiz onlara ilham olabilmektir. Çok daha iyilerini yapabileceklerini göstere bilmektir. Tüm milletimizi TEKNOFEST KARADENİZ'e bekliyorum” ifadelerini kullandı.<br>Uçuşun sonunda Selçuk Bayraktar'a uçuşu başarıyla tamamladığı için uçuş peçi verildi. Bayraktar, ayrıca kendisiyle fotoğraf çektiren görme engellilerin uçma isteğini kırmayarak, bir uçuşa eşlik etmelerini sağladı.
Selçuk Bayraktar bir ilki daha başardı: Dünya havacılık tarihi açısından bir ilk
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı. Uçuşu değerlendiren Bayraktar, “Dünyada Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı biri insansız uçakla ilk defa kol halinde bir kalkış oldu. Havacılık tarihi açısından da bir ilk yaşandı” dedi.
TEKNOFEST KARADENİZ'DE YARIŞMACILAR HELİKOPTERLE TUR DENEYİMİ YAŞADI
Ziyaretçilerin sabahın erken saatlerinde alanla gelmesiyle başlayan etkinlik ve gösteriler, katılımcılara farklı anlar yaşatıyor.
Bu etkinliklerden biri de Jandarma Uçuş Gösteri Ekibi ve Emniyet Havacılık Dairesi helikopterlerinin düzenlediği gezinti oldu.
ASELSAN standını ziyaret eden çocuklar, kurumun ürettiği ve T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopteri pilotlarının kullandığı "avcı kaskını" takarak fotoğraf çektirdi.
Atak helikopteri gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
T-625 Gökbey helikopteri gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
MÜHİMMATLAR DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Milli imkanlarla geliştirilen ve KIZILELMA'da kullanılacak mühimmatların mock-up'larını da görücüye çıktı. KIZILELMA MİUS'un yanında sergilenen mühimmatların çoğu, uzun menzilli özelliği ile dikkati çekti. Bu mühimmatların arasında; SOM Seyir Füzesi, LAÇİN Güdüm Kiti, IIR ve GPS Güdümlü Minyatür Bombalar, Kanatlı Güdüm Kiti, GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi ve BOZDOĞAN Görüş İçi Hava Hava Füzesi bulunuyor.
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Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.
TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.<br>
Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.
Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.
Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı \"Bayraktar Kızılelma\", TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.
TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu.<br>
İşte TEKNOFEST alanından ilk görüntüler...
TEKNOFEST Karadeniz'den ilk görüntüler
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı. İşte heyecan dolu anların yaşanacağı alandan ilk görüntüler...
OYNAT 02:11
40 köy çocuğunun ilk Teknofest coşkusu
Havelsan, kuruluşunun 40'ıncı yılı dolayısıyla Samsun'un Yakakent Karaaba Köyü'nden 40 çocuğu bu yıl 5'incisi düzenlenen Teknofest'e götürerek; robotlar, simülatörler, artırılmış gerçeklik gibi teknolojinin son harikası ürünlerle tanıştırdı.
Köy okulundan mezun olup Bafra Fen Lisesi'ni kazanan Hanife, Yeni Şafak Sosyal Medya Şefi Furkan Kılıç'a konuştu. Hayatında ilk kez uçakları bu kadar yakından gördüğünü söyleyen Hanife mühendis olmak istediğini ifade etti. Fen Lisesi hayali gerçek olan Funda ise “Teknofest'i her sene televizyonda görüp hayran oluyordum. Canlı görmek daha güzel bir duygu' dedi.