TEKNOFEST KARADENİZ heyecanı ikinci gününde devam ediyor: Gökbey ATAK ve Türk Yıldızları hayran bıraktı

“Dünya havacılık tarihi açısından bir ilk yaşandı”<br>Dünya havacılık tarihinde bir ilk yaşandığını uçaktan iner inmez dile getiren Selçuk Bayraktar, “Tarifi olmayan bir duygu bu. Dünyada Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı biri insansız uçakla ilk defa kol halinde bir kalkış oldu. Havacılık tarihi açısından da bir ilk yaşandı. Hem Türk pilotlarının marifetini hem de Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin mahareti sergilendi. Yüce Rab'bimize, bu günleri gösterdiği için şükürler olsun. Ülkemiz artık sadece dünyadan aldığı, tedarik ettiği uçaklarla değil, kendi uçaklarıyla, kendi insansız hava araçlarıyla bu gösterileri yapar hale geldi. Hatta insanlı ve insansız hav araçlarının görev yapması açısından da ayrıca muharebe tarihi açısından da bir gösterim oldu. Bütün bunların Samsun'da büyük taarruzun 100. yılında, TEKNOFEST'te olmasının ayrı bir önemi var. Gökyüzünde attığımız manevralar sırasındaki duygularla bunları harmanladığınızda inanılmaz bir şey oluyor. Festivalimize katılan, yarışmalara atılan 600 binden fazla genç ve bunun yanında 100 binlerle festivale eşlik eden milletimiz inşallah gelecekte çok daha büyük işlere imza atacaklar. Bizler onların önünü açmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. 6. yıl İstanbul'da olacak. Bir yıl İstanbul'da, bir yıl Anadolu'da yapıyoruz. Biraz ellerini çabuk tutsunlar. Şimdiden takımlarını kursunlar. 600 bin değil 1 milyon öğrencimiz başvursun. Şimdiden katılmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.<br>