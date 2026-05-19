Tel Aviv yönetiminden 'ırkçı plan'

Neslihan Önder
04:0019/05/2026, Salı
Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’de ilerleyen Global Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesi yeni bir boyuta taşındı.

Global Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin medya üzerinden “ırkçı ve hesaplanmış” bir operasyon planı yürüttüğü belirtildi.

Global Sumud Filosu, İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, filonun milliyetlere göre ayrıştırılmasının planlandığını açıkladı. Açıklamada, önce “Avrupalı teknelere”, ardından da “Türk teknelerine” müdahale edileceğinin öne sürüldüğü kaydedildi. Yapılan açıklamada, “Filoda Türk bayraklı hiçbir gemi bulunmamaktadır. İsrail yönetimi, 2010’daki Mavi Marmara saldırısını yeniden gündeme taşıyarak yeni bir meşruiyet zemini üretmeye çalışıyor” denildi.



