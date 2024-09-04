Telefondaki sese kandı 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: Hanımla ben hipnoz olduk

'KİMSEYE SÖYLEME GİZLİ OPERASYON DEDİLER'
Muammer Çatıkkaş Silsüpür, 'Bir telefon geldi. 'Ben Gayrettepe'den Başkomiser Mehmet Öztürk, kimliğinizi kaybetmişsiniz' dedi. Hemen baktım çantama, 'Hayır kaybetmedim' dedim. Arkası geldi. Whatsapp'tan benim kimlik bilgilerime bir bayan resmiyle, 'Kimliğin çalınmış kullanılıyor' dedi. Kartvizit attı. 'Üzerine olan tapularını bunlar satacak, bir çete eline düşmüşsünüz' dedi. 'Mallarını satacaklar, güvence altına alalım', dediler. Sabah akşam mesaj attılar. 'Kimseye söyleme gizli operasyon' dediler. '6 aydır peşindeyiz bunun, çökerteceğiz, çocuklarınıza dahi söylemeyin' dediler, kimseye söyletmediler. Bir hafta sonra biz memlekete gittik. Giderken bile 'Tapuları yanınıza alın' dediler. Yolda, bir emlakçı ismi verdi, numara verdi. Emlakçıyı aradım ben, 'İnternetten buldum numaranızı' dedim tabii. Tapuları attım, bu arsaları satacağız diye. Ben pazarlık dahi etmiyorum. Çünkü bize diyorlar ki; 'Tapular, sana yeni kimlik çıkınca, yeni kimliğine iade olacak. Alan kişiler de mağdur olmayacak. Savcılık çağırıp paralarını iade edecek', dediler. Bu şekilde sattık. 3 kişi bizimle devamlı konuştular; 'Çocuklarınıza dahi söylemeyin. Bu çete çocuklarınıza zarar verir, bir şey yapıp yurt dışına kaçarlar' dedi. Bu korkuyla hiç kimseye bir şey söylemeden bütün malımız gitti. Olayı anladıktan sonra, uyandık geç oldu; ama her şeyim gitti; evim, arsam. Devletimden, Cumhurbaşkanımdan, İçişleri Bakanımdan, Adalet Bakanımdan yardım istiyorum. Bunlar cezasız kalmasın. Uykularımız kaçıyor gece gündüz. Sağlığımız bozulacak diye korkuyoruz. Yakalanmasını istiyoruz. Ağlayanın malı gülene hayretmez. Biz isteyerek satmadık" ifadelerini kullandı.
'HANIMLA BEN HİPNOZ OLDUK'
'VERİLERİN ÇOK BÜYÜK BİR KISMI ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILABİLİYOR'
Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise, bu yöntemin 65 yaş üstündeki insanları dolandırmada sıkça kullanılan bir yöntem olduğunu vurguladı. Uyarılarda bulunan Demircan, ' Oltalama saldırııları günümüzde sadece dijital yollarla olmuyor telefon yoluyla da 'Oltalama' saldırılarına maruz kalıp, oltaya maalesef takılabiliyoruz. Oltalama saldırısı yapan kişiler; telefonla dahi yapsalar, öncelikle bir inandırıcılık kazanmaları gerekiyor ve bunun için sizinle alakalı bilgilere ihtiyaçları var. Çeşitli zaman dilimlerinde çeşitli platformlardan sızdırılan veriler, maalesef tek bir veri tabanı altında toplandı ve bu toplanan verilerin de çok büyük bir kısmı maalesef ücretsiz olarak dağıtılabiliyor. Oltalama saldırılarında bu tarz bilgileri kullanıyorlar. Yani sizin adınızı, soyadınızı T.C. kimlik numaranızı, adresinizi, sahip olduğunuz mal varlıklarınızı maalesef bu veri tabanlarından elde ettikleri bilgilerle biliyorlar' dedi.