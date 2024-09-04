Telefondaki sese kandı 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: Hanımla ben hipnoz olduk

Bu tarz bir telefon alınırsa; yani biri emniyetten aradığını söylerse ve 'Adına bir şirket açılmış terör örgütüyle ilgili anılıyorsun, hakkında dava var' şeklinde bir telefon konuşması gelirse, aslında burada vatandaşların yapabileceği iki mantıklı şey var. Birincisi; bizim dijital vatandaşlarımızın temsili olan e-Devlette hakkımızda açılan bir dava var mı, adımıza kurulmuş bir şirket var mı bilgilerini ilk başta kontrol etmek olmalı. Bunun dışında aradıklarını iddia ettikleri karakola bizzat başvurup, 'Ben bu nedenlerden dolayı arandım, beni siz mi aradınız' diye teyidinin karakol üzerinden yapılıyor olması gerekiyor. Aynı zamanda e-Devlet platformu bir şirkete ortaklık ya da adımıza bir şirket açılmaması için gerekli ayarlamalara da sahip. Yani e-Devlet'e girerek ben herhangi bir şirketin ortağı olmak istemiyorum ya da şirket kurmak istemiyorum gibi seçenekler seçilerek, adımıza, kimliğimiz kaybolsa dahi bir şirket açılması engelleniyor olabilir'