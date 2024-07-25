Dikkat bu tuzağa düşmeyin! Sahte site ve kurmaca haberlerle dolandırıyorlar

İnternetin çok sayıda faydalı amacı olsa da, internetteki her şey göründüğü gibi değil.

Sahte siteler, internet üzerindeki en büyük güvenlik tehditlerinden biri.

Sahte siteler, kullanıcıların kişisel bilgilerini ve maddi varlıklarını çalmak için tasarlandı.

Bu nedenle, herhangi bir kişinin bu tür sitelere karşı uyanık olması ve onları tespit edebilmesi önemli.

Sahte e-ticaret web siteleri, kurbanlarını aslında var olmayan ürünler için para göndermeleri için kandıran, yaygın dolandırıcılık türlerinden biri olarak biliniyor.





Sahte site ve sahte haber örneği





Haber sitelerini de taklit ediyorlar

Dolandırıcılar, sahte e-ticaret sitelerinden sonra haber sitelerini de taklit etmeye başladı.

Haber sitelerini birebir taklit eden dolandırıcılar, kurmaca haberlerle kullanıcıları aldatıyor.









Hasta ve hasta yakınlarını hedef aldılar

Örneğin, CNN Türk'ün web sitesini kopyalayan dolandırıcılar görme engelli hasta ve yakınlarını hedef aldı. Türk bir mucidin 'görmeyi tamamen geri kazandıracağını' sağlayacak bir ilaç geliştirdiğini iddia eden bir haber kurguladı. Haberdeki fotoğraflar, isimler ve kurumların tamamen aldatmaca olduğu görülüyor. Sözde haberin sonuna ilacın linki de yer alıyor.









Onlarca sahte kullanıcı yorumu

Ayrıca sahte kullanıcı yorumlarının da eklendiği görüldü. Yorumlarda kullanıcıların ilacı satın aldığı ve memnun kalarak tavsiye ettiği ifadelere yer verildi.

















Linki kontrol edin

Uzmanlar, ilk bakışta sahte bir site olduğunu anlayabilmek zor olabiliyor ancak sitenin adında mutlaka kendilerini ele verecek yanlış bir kullanım olduğu konusunda kullanıcıları uyarıyor.









Sahte web siteleri nasıl anlaşılır?

Neyse ki, internet dünyasında gezinirken ailenizin ve cüzdanınızın güvende kalmasını sağlamak için kendinizi dolandırıcılık sitelerinden korumanın birkaç basit yolu var.

Aşağıdaki ipuçlarını takip ederek bu tehditlere karşı kendinizi daha iyi koruyabilirsiniz:

Duygusal dil: Web sitesi duygularınızı harekete geçirecek şekilde mi konuşuyor? Yüksek düzeyde aciliyet, iyimserlik veya korku hissediyorsanız dikkatli olun. Kötü tasarım: Kulağa biraz basit gelebilir ancak bir sitenin nasıl tasarlandığına yakından bakın. Yasal bir web sitesinden bekleyeceğiniz türden bir tasarımsal ve görsel kaliteye sahip mi? Düşük çözünürlüklü görseller ve tuhaf tasarımlar dolandırıcılık işareti olabilir. Kötü dil bilgisi: Yazım hataları, bozuk veya yapmacık bir dil veya çoğul ve tekil kelimelerin yanlış kullanımı gibi gerçekten bariz dil bilgisi hataları gibi şeylere dikkat edin. Tanımlayıcı web sayfalarının olmaması: Ayrıca, düzgün bir kurumsal web sitesinde “İletişim” sayfası ve “Hakkımızda” sayfası gibi temel sayfalar bulunmalıdır. Emin değilseniz, işletmeyi arayın. Numara bir cep telefonuysa veya çağrı cevaplanmıyorsa, dikkatli olun. Bir işletme sözlü iletişimden kaçınıyor gibi görünüyorsa, muhtemelen bir nedeni vardır.

Dolandırıcılık web sitelerinden nasıl korunulur?

Dolandırıcılık web sitelerinden korunmak, internette dikkatli ve özenli davranmayı gerektirir.

Bu sitelerden tamamen korunmanız mümkün olmasa da, sizi olumsuz etkilemelerini engellemek için daha dikkatli davranmanız mümkün.

İşte bu dolandırıcıları uzak tutmanın bazı yolları...

Alan adını kontrol edin

Yasal bir siteyi taklit etmek için kurulan siteler genellikle yasal site adreslerine benzeyen veya onlar gibi görünen alan adları kullanır. Örneğin, sahte bir site GIB.gov.tr yerine GIB.com.tr veya GIB.org adresini kullanabilir. .net veya .org ile biten adreslere özellikle dikkat edin, çünkü bu tür alan adları online alışveriş siteleri için çok daha nadirdir.

Biraz daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, WHOIS gibi sitelerden alan adını veya URL’i kimin kaydettirdiğini kontrol edebilirsiniz. Aramalar ücretsiz.

Nasıl ödeme yaptığınıza dikkat edin

İyi yöntem, asla doğrudan banka havalesi yoluyla ödeme yapmamak. Bir hesaba para gönderirseniz ve bu işlem bir dolandırıcılıksa, paranızın tek kuruşunu bile geri alamazsınız. Kredi kartı ile ödeme yapmak, işlerin ters gitmesi durumunda size bir nebze koruma sağlar.





İnternette araştırma yapın

Bir web sitesi hakkında hala karar veremediyseniz, internetteki diğer insanların bu web sitesi hakkında neler söylediğini görmek için biraz araştırma yapın. İyi ya da kötü şöhret internette hızla yayılır. Başkaları bir web sitesinde kötü bir deneyim yaşadıysa, muhtemelen internette bundan bahsederler. Bir sitenin geçmişte herhangi birini dolandırıp dolandırmadığını öğrenmek için Trustpilot veya Şikayetvar gibi sitelerdeki incelemelere bakın.





Olumsuz bir yorum bulamazsanız, dolandırıcılık sitesinin hemen iyi olduğunu varsaymayın çünkü bu yeni bir dolandırıcılık web sitesi olabilir. İlk kurban olmadığınızdan emin olmak için diğer tüm faktörleri göz önünde bulundurun.





Her zaman güvenli bağlantı kullanın

Ödeme veya kişisel bilgilerinizi isteyen güvenilir bir siteyi ziyaret ettiğinizde, tarayıcı çubuğunda URL’in yanında şirket adı ve güvenli bir bağlantıda oturum açtığınızı gösteren bir asma kilit sembolü görünmelidir. Bu sembolü görmüyorsanız veya tarayıcınız sitenin güncel bir güvenlik sertifikasına sahip olmadığı konusunda sizi uyarıyorsa, bu bir tehlike işaretidir. Kişisel koruma seviyenizi artırmak için ek bir koruma katmanına sahip olduğunuzdan emin olmak için her zaman birinci sınıf bir güvenlik yazılımı kullanın.





Ayrıca, hiçbir şeyi hafife almayın ve web sitelerini açmak için linklere tıklamamaya çalışın. Bunun yerine, web adresini elle yazın veya yer imlerinize kaydedin. Siber suçlular genellikle ilk bakışta benzer görünen alan adlarını satın alırlar. Kendiniz yazarak veya doğru olduğunu bildiğiniz bir tanesini saklayarak, kendinize daha fazla koruma sağlamış olursunuz.

Bir dolandırıcılık sitesinin kurbanı olursanız ne yapmalısınız?

Bu kötü amaçlı sitelerden birinin kurbanı olursanız, derhal harekete geçmelisiniz. Saldırganın sizden faydalanma imkanını sınırlama şansı hala sizin elinizde. Aşağıda, başarılı bir dolandırıcılığın zararını azaltabileceğiniz birkaç yolu sıraladık:

İletişim halindeyseniz dolandırıcı ile iletişimi kesin.

Dolandırıcılara yapılan bekleyen veya devam eden ödemeleri bulup durdurun.

Başka istenmeyen masrafları önlemek için ele geçirilen kredi kartlarını iptal edin.

Bankacılık ve e-posta hesapları da dahil en önemli şifre ve PIN’lerinizi güncelleyin.

Dolandırıcıların yeni hesap dolandırıcılıkları için kimliğinizi kötüye kullanmasını önlemek için kredinizi dondurun.

Yardımcı olabilecek tüm hizmet sağlayıcılara ve kurumlara dolandırıcılığı bildirin.

Kendinize ve başkalarına yönelik olası dolandırıcılıkları durdurmaya çalışırken, ilgili makamları haberdar etmek çok önemlidir.









Dolandırıcılık web siteleri nasıl ihbar edilir?

Bir web sitesinin nasıl ihbar edileceğini bilmek, bunu yapmak kadar önemlidir, bu nedenle bu konuda bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun.

Hepsinden önemlisi, dolandırıcılık olayını ilgili kurumlara bildirdiğinizden emin olun:

Bankanız ve/veya kredi kartı şirketiniz.

Milli Gelirler İdaresi.

Google ve Apple gibi çevrimiçi hesap sağlayıcıları.

Amazon ve Trendyol gibi e-ticaret siteleri.

Web sitesi dolandırıcılığı girişimlerini veya başarılı olanları İnternet Bilgi İhbar Merkezi’ne ihbarweb.org.tr adresi üzerinden bildirin.





Google, zararlı sonuçların artmasını engellemeye çalışmakta, ancak onlara yardımcı olmak için siteyi bildirdiğinizden emin olun.





Son olarak, bu tür yerel kaynaklı dolandırıcılıkları araştırabilecek yerel emniyet birimlerine ulaştığınızdan emin olun.























