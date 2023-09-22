Temiz hava için doğal gaz desteği

Türkiye’de hava kalitesinin iyileştirmesine yönelik olarak yayınlanan ‘Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’ mevcut hava kalitesi sınır değerlerinin 1 Ocak 2024 tarihine kadar kademeli olarak azaltılmasını ve o tarihten sonra AB limit değerlerine uyum sağlanmasını hedefliyor. Bu kapsamda; yaşanabilir bir Bursa için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla 2020-2024 yıllarını kapsayan Temiz Hava Eylem Planı hazırlandı. Bu kapsamda katı yakıt kullanan konutların doğal gaz kullanımına geçişinin sağlanması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi’ne bakanlıktan da destek geldi.





BAKANLIKTAN 10 MİLYONLUK HİBE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Türkiye genelinde ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla katı yakıttan doğal gaza geçiş süreciyle ilgili hibe desteğinden Bursa Büyükşehir Belediyesi de yararlandı. Bakanlıktan yaklaşık 10 milyon TL hibe alan Büyükşehir Belediyesi, bu kaynağın konutlarda katı yakıttan doğal gaza geçiş

için kullanılması için düğmeye bastı.





ÖNCELİK DÜŞÜK GELİRLİDE

Hibe desteğinden yararlanacak konutların belirlenmesi için Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve BURSAGAZ AŞ’nin katılımıyla toplantılar yapıldı. Yapılan inceleme ve tespitlerde hava kalitesi açısından daha düşük seviyede olan Ankara yolu altındaki 11 mahallenin bulunduğu bölge proje alanı olarak belirlendi. Gelir seviyesinin düşük olduğu bu bölgede, doğal gaz hattı geçmesine rağmen abonelik oranlarının da düşük olduğu tespit edildi. Bu 11 mahallede 3 bin 269 adet bağımsız bölümün halen doğalgaz geçişiyle ilgili süreci başlatmadıkları saptandı.





İLK ETAPTA 150 KONUT

Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Büyükşehir ve Yıldırım belediyelerinin sosyal hizmetler birimleri tarafından gerekli incelemeler yapılarak, projeden faydalanabilecek haneler belirlendi. İlk etapta proje alanı içerisinde Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet ve Vakıf mahallelerinde belirlenen 773 konut incelendi ve 150 asil, 50 yedek olmak üzere hem teknik olarak uygulanabilir hem de ihtiyaç sahibi haneler belirlendi. Hane tespitlerinin ardından söz konusu hanelere katı yakıttan doğal gaza geçiş için destek verilmeye başlandı.





DESTEK SÜRECEK

Hava kirliliğinin en önemli çevre sorunlarından biri olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Hava kirliliği ile mücadelede katı yakıt yerine doğal gaz kullanımı oldukça önemli bir adım. Bunun için tüm vatandaşlarımızı bu mücadelede yerlerini almaları için doğal gaza geçişe davet ediyorum. Bizler de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan sağlayacağımız desteklerle bu sürece katkı sağlıyoruz. Süreci ilk etapta 150 konutla başlattık. Ancak bakanlığımızdan gelecek desteklerle, etap etap bu halka genişleyecek. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Bursa bırakmak için havamızı temiz tutmak hepimiz için büyük bir görev” ifadelerini kullandı.



