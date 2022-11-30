Gündem Tepki çeken görüntüler üzerine polis harekete geçti Türk lirasını yırtan iki kişi gözaltında
ANKARA

Tepki çeken görüntüler üzerine polis harekete geçti: Türk lirasını yırtan iki kişi gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirasını yırtarak paylaşımda bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, haklarında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Tepki çeken görüntüler üzerine polis harekete geçti: Türk lirasını yırtan iki kişi gözaltında
Türk Lirasını yırtıp, bu anları sosyal medyada paylaştılar

Bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Türk Lirasını yırtıp, bu anları sosyal medyada paylaştılar
Türk Lirasını yırtıp, bu anları sosyal medyada paylaştılar

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "09.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk Lirasını yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde; olayı, Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Denizli'de vahşet: Tartıştığı karısını başını keserek öldürdü
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Olay, gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi, 144 Sokak’ta meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre; anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak’ı bacağından bıçakladı.
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Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı.
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Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif Irmak’ı başını keserek öldürdü.
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Yaşan dehşet dolu anların şahidi olan anne Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
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Oğlunun kocasını bıçakladığını ve karısını ise başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
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Tartışmanın yaşandığı adrese giden jandarma ekiplerini karşısında gören Ahmet Emre Irmak, işlediği cinayetin ardından geri döndüğü evinde suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu.
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Karısını vahşice öldüren koca gözaltına alınırken, evde yaralı halde bulunan baba Hikmet Irmak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
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Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet Emre Irmak’ın rahatsızlığına bağlı ilaçlar kullandığı iddia edildi.
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Kadın cinayeti kurbanı olan Elif Irmak’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için PAÜ adli tıp morguna kaldırıldı. Yaralı babanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'de vahşet: Tartıştığı karısını başını keserek öldürdü
Denizli'de tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren cani koca, genç kadının başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.

Suriye'den Mersin'e geldikleri tespit edildi: YPG’ye gece operasyonu
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Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım’da gerçekleştirdikleri PKKKCK operasyonunda gözaltına aldıkları 18 şahsın ifadeleri ve dijital materyallerden elde edilen görüntülerden yola çıkarak, 2 YPGPYD üyesi şahsın Mersin’e geldiğini tespit etti.
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Olası bir eylemsel faaliyeti önlemek amacıyla hız kesmeden düğmeye basan ekipler, dron destekli 50 polisin katılımıyla adresi tespit edilen şahıslara yönelik gece operasyonu gerçekleştirdi.
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Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, Suriye’de örgütün silahlı faaliyetlerine katıldığı öğrenilen N.E ve O.A yakalanarak, gözaltına alındı.
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Suriye'den Mersin'e geldikleri tespit edildi: YPG’ye gece operasyonu
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen gece operasyonunda, Suriye'den Mersin'e geldiği tespit edilen iki YPG'li şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


220 kişiyimağdur ettiler

220 kişiyi
mağdur ettiler

​Devre mülkte akıl almaz dolandırıcılık.
Türk lirasını yırtaniki kişi gözaltında

Türk lirasını yırtan
iki kişi gözaltında

​Tepki çeken görüntüler üzerine polis harekete geçti.
İstihbarat yöneticisi etkisiz hale getirildi

İstihbarat yöneticisi etkisiz hale getirildi

MİT'ten Sincar'da PKK'ya nokta operasyon.

​Hatay'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu.

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​​Tartıştığı karısını başını keserek öldürdü.

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​2021'de dünyada turist sayısında dördüncüyüz.

Büyüklükleri 4,7 ile 5 olarak ölçüldü.

​Altılı masanın yapacağı anayasa yıkım anayasasıdır.

​Uydu görüntüleriyle yüzeydeki hareketlenmeler incelendi.

Zelenskiy savaştaki son tabloyu açıkladı.

​İstanbul Sözleşmesi ve başörtüsü gibi konular anayasa çalışmasında yer almadı.

​Ağaç kesmemek şartıyla belediyelere yer verilecek.

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