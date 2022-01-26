Gündem "Tepkiler beni ilgilendirmiyor" diyen İmamoğlu Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli
İSTANBUL

"Tepkiler beni ilgilendirmiyor" diyen İmamoğlu: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini savundu. Tepkileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, "Tepkiler beni ilgilendirmiyor. Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim" dedi. İmamoğlu ayrıca, büyükelçiyle yediği yemeğin, karla mücadele kadar önemli olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tepkiler beni ilgilendirmiyor diyen İmamoğlu: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, balıkçıda yemek yerken görüntülendi. İmamoğlu’nun yanında o esnada İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott da bulunuyordu.

İmamoğlu’ndan açıklama: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli
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İmamoğlu’ndan açıklama: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini savundu. Tepkileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, 'Tepkiler beni ilgilendirmiyor. Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim. Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli' dedi.

"TEPKİLER BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

CHP’lilerin önce haftalar önce çekildiğini iddia ettiği, ardından da doğrulanmasıyla özür dilediği o kare, İmamoğlu'na soruldu. Eleştirileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, kendisini şu sözlerle savundu:

  • Yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşıtılmasını, bu süreçle ilgili manipülasyonu şaşkınla takip ettiğimi ifade etmek isterim. Şeffaf bir yemekti. Elçi bir gün önce İstanbul’a geldi. Gizli bir yemek değildi. 23 yıldır gittiğim mekan. Tepkiler beni ilgilendirmiyor.

"ELÇİYLE GÖRÜŞMEM DE ÖNEMLİ"

İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmasında ayrıca, büyükelçiyle yemek yemesinin en az karla mücadele kadar önemli olduğunu söyledi. İmamoğlu, "İBB Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçileri ile kuracağı ilişki de sorumluluğudur. İngiliz büyükelçi ile yemekte Türkiye - İngiltere ilişkilerini konuştuk" ifadelerini kullandı.

İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış
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İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri kilitledi. Karla mücadelede İBB ekipleri yetersiz kalınca şehir felç oldu. Temizlenmeyen yollar kısa sürede kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise o sırada Sarıyer'de bir balıkçıda yemekteydi. Ana arterleri açması gereken kar küreme kamyonları ise İmamoğlu'nun kortejinin güzergahını temizledi. Yemek bitene kadar kamyonlar her 10 dakikada bir temizlik yaptı.

İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemde. İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları yemeği yalanlarken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun makam ve koruma araçlarının Sarıyer'deki balıkçıya geliş anı kameralara yansıyor.

İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
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İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları, haberi yalanlama yoluna gitti. Ancak söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı “4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler” ifadelerini kullandı.

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