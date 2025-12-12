Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Terhis olup Muğla'dan memleketine döndü: Beş gün sonra hayatını kaybetti

Terhis olup Muğla'dan memleketine döndü: Beş gün sonra hayatını kaybetti

20:4512/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Hayatını kaybeden Taş yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle defnedilecek.
Hayatını kaybeden Taş yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle defnedilecek.

Muğla'da vatani görevini tamamlayan 20 yaşındaki genç, memleketi Kahramanmaraş'a döndü. Eve geldikten iki gün sonra aniden fenalaşan ve hastaneye kaldırılan genç, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kahramanmaraşlı 20 yaşındaki genç, görev yaptığı birlikten terhis olduktan 5 gün sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, görev yeri Muğla Aksaz’dan memleketine dönen Fatih Mehmet Taş (20), eve geldikten iki gün sonra aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Taş, beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Taş yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle defnedilecek.



#Kahramanmaraş
#Asker
#Terhis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji'den o iller için uyarı: Yarın kuvvetli kar ve sağanak etkili olacak