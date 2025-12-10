Yeni Şafak
Kayseri'de öldürülen apartman görevlisinin eşi Kahramanmaraş'ta defnedildi

17:0810/12/2025, Çarşamba
AA
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya giden kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisinin eşi, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

Melek Gül'ün (36) cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Göksun ilçesindeki Bozhöyük Mahalle Mezarlığı'na getirilen Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.

Olay

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dün boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmaya giden İ.Ş. (51), apartman görevlisinin karısı Melek Gül (36) ile karşılaşmıştı. İ.Ş, iddiaya göre eşinin yanına çıkmasını engellemeye çalışan Melek Gül'ü bıçakla yaralamış, genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Jandarmaya teslim olan İ.Ş. tutuklanmıştı.




