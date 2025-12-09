Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Kamyonla çarpışan otomobil ikiye bölündü: Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Kamyonla çarpışan otomobil ikiye bölündü: Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

21:099/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, çakıl taşıyan kamyonla çarpıştıktan sonra ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Volkan Ergin (33) hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Bartın yolunda Çaycuma ilçesi Kayıkçılar mevkisinde meydana geldi. R.A. (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen çakıl taşıyan kamyona, Volkan Ergin idaresindeki 78 YB 446 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Volkan Ergin’in hayatını kaybettiği belirlendi. 

Araçta bulunan İlhan Ö. (36) ile Hakan T. (43) ağır yaralı olarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Volkan Ergin’in cansız bedeni ise hastanenin morguna kaldırıldı.

Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#Zonguldak
#Trafik kazası
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 CANLI İZLE 9 ARALIK: Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ve Tabii Spor canlı izleme ekranı