Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Arkadaşının iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Arkadaşının iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

23:149/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Mersin'in Tarsus ilçesinde arkadaşının iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Oğuz Balkış (50), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşına ait iş yerinin önünde duran Oğuz Balkış, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Balkış, yere yığıldı. 

Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Balkış, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

#Mersin
#Cinayet
#Arkadaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK bursu ne zaman yatacak? 2026 KYK burs ücreti ne kadar oldu? Tarihler ve yeni rakamlar