Otobüs şoförü bayılan çocuğu hastaneye yetiştirdi

"Bugün sabah getirilen çocuk hastamız bayılma şikayetiyle geldi. Otobüste bayıldığını ifade ettiler. Hastamızın yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem tespit edilmedi. Ancak tansiyon düşüklüğü vardı. Yapılan tetkik ve tedaviler sonrasında rahatlayan hastaya poliklinik kontrolü önererek taburcu ettik. Burada otobüs şoförü ve otobüs içerisindeki vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz"