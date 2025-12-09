Otobüs şoförü bayılan çocuğu hastaneye yetiştirdi

Kahramanmaraş’ta özel halk otobüsünde yolculuk yapan çocuk fenalaşarak bayıldı. Durumu fark eden sürücü, güzergâhı değiştirerek çocuğu hızla yakında bulunan hastanenin acil servisine ulaştırdı.
Kentte Önsen-Kurtlar Mahallesi güzergâhında seyreden bir özel halk otobüsünde yolculuk yapan 17 yaşındaki M.A., aniden fenalaşarak bayıldı. Durumu fark eden otobüs sürücüsü rotayı değiştirerek çocuğu hızla yakındaki Özel Sular Akademi Hastanesi Acil Servisi’ne ulaştırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından genel durumunun iyi olduğu öğrenilen hasta taburcu edildi. Yolcunun halk otobüsünde fenalaşması ve otobüsün hastaneye getirmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.