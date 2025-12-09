Yeni Şafak
Otobüs şoförü bayılan çocuğu hastaneye yetiştirdi

16:439/12/2025, Salı
IHA
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta özel halk otobüsünde yolculuk yapan çocuk fenalaşarak bayıldı. Durumu fark eden sürücü, güzergâhı değiştirerek çocuğu hızla yakında bulunan hastanenin acil servisine ulaştırdı.

Kentte Önsen-Kurtlar Mahallesi güzergâhında seyreden bir özel halk otobüsünde yolculuk yapan 17 yaşındaki M.A., aniden fenalaşarak bayıldı. Durumu fark eden otobüs sürücüsü rotayı değiştirerek çocuğu hızla yakındaki Özel Sular Akademi Hastanesi Acil Servisi’ne ulaştırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından genel durumunun iyi olduğu öğrenilen hasta taburcu edildi. Yolcunun halk otobüsünde fenalaşması ve otobüsün hastaneye getirmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hasta taburcu edildi

Özel Sular Akademi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Bolat konuyla ilgili verdi. Dr. Bolat,
"Bugün sabah getirilen çocuk hastamız bayılma şikayetiyle geldi. Otobüste bayıldığını ifade ettiler. Hastamızın yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem tespit edilmedi. Ancak tansiyon düşüklüğü vardı. Yapılan tetkik ve tedaviler sonrasında rahatlayan hastaya poliklinik kontrolü önererek taburcu ettik. Burada otobüs şoförü ve otobüs içerisindeki vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz"
dedi.



