Gündem PKK köylere sızdı
İSTANBUL

PKK köylere sızdı

TSK, Emniyet ve MİT’in son dönemdeki başarılı operasyonlarıyla hareket edemeyecek duruma gelen terör örgütü PKK yeni arayışlar peşinde. Sınır hattındaki köylere sızan örgüt üyeleri, köylülerden zorla vergi alıp, operasyonlarla kesilen lojistik hattını tekrar faaliyete geçirmek istiyor.

Şahin Şen Yeni Şafak
Terör örgütü ​PKK yeni arayışlar peşinde: Köylere sızdılar
Arşiv

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK son yılların en ağır darbesini aldı. Örgüte yurt içinden katılım neredeyse sıfıra indirilirken, PKK’nın kış üslenmeleri ile sığınak ve mühimmat depoları tek tek imha edildi. Yurt içinde barınacak imkanı kalmayan PKK’lı teröristler, Suriye ve Kuzey Irak’tan yurt içine sızma girişimlerine başladı. Türkiye’nin Güney sınırının hemen ötesinde bulunan köylere sızan PKK’lı teröristlerin köylülerden vergi adı altında zorla para aldığı ve kesilen lojistik hattını tekrar faaliyete geçirmek için köyleri kullandıkları öğrenildi.

PKK YENİ ARAYIŞ PEŞİNDE!

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA ve SİHA’lar ile F16 savaş uçaklarının düzenlediği hava harekatları PKK’yı yeni arayışlara itti. Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesi içerisinde bulunan Khunera, Sidekan ve Lolan arasındaki bölgeye PKK’nın Suriye’deki kamplarından terörist grupların sevk edildi. Heval Beritan kod adlı terörist tarafından bölgeye gelen 100’e yakın teröristin Lolan, Khunera ve Sidekan bölgelerine dağılarak yerleştiği belirlendi. Teröristlerin bölgede yaşayan yerel halka zulmettiği, Papani, Belisinan ve Dalya köylerinden Lolan ve Khunera’ya geçmek isteyenlere izin vermediği öğrenildi.

ÜS BÖLGELERİNİ GÖZETLEDİLER

Köylere yerleşen Lolan bölgesindeki köylülerin yolların keserek vergi adı altında haraç topladığı, Lolan ve Khunera bölgesine geçmek isteyen köylüleri de “Fotoğrafımızı çekersiniz, yerimizi söylersiniz, askerler ile irtibatta oluyorsunuz” diyerek engellediği tespit edildi. Bölgede yaşayan yerel halk, Meydan köyüne 500 metre uzaklıkta bulunan bir bölgeye gelen 3 PKK’lı teröristin 15 dakika boyunca güvenlik güçlerinin bulunduğu üs bölgelerini gözlediğini ihbar etti. Yine aynı bölge içinde bulunan Papani köyünde yaşayan bir çobanın hayvanlarını otlatırken PKK’lı teröristler tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı da tespit edildi.

LOJİSTİK HAT AÇMAK İSTİYORLAR

Teröristlerin Kuzey Irak ve Suriye’den bölgeye lojistik bir hat açmak için köylerin birbiriyle olan irtibatlarını kestiği ve yerel halkın geçişlerine izin vermediği de tespit edildi. Lolan, Khunera ve Sidekan bölgeleri ile civar köylerde yaşayanların PKK’nın baskısından kurtulmak istediği, ancak teröristlerin kalabalık olması nedeniyle karşı koyamadıkları da bölgeden gelen bilgiler arasında.

Ormanları PKK yakıyor: Son 30 yılda çok sayıda sabotaj gerçekleştirdi
GÜNDEM
Ormanları PKK yakıyor: Son 30 yılda çok sayıda sabotaj gerçekleştirdi

Ormanları PKK yakıyor: Son 30 yılda çok sayıda sabotaj gerçekleştirdi
GÜNDEM
Ormanları PKK yakıyor: Son 30 yılda çok sayıda sabotaj gerçekleştirdi
Abone Ol Google News
Tek tek sohbet etti

Tek tek sohbet etti

Erdoğan Manavgat'ta vatandaşlarla bir araya geldi.
Yüreğimiz sızlıyor

'Yüreğimiz sızlıyor'

​Kurtulmuş'tan Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti.
107 yangının98i kontrol altında

'107 yangının
98'i kontrol altında'

​Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı.
Karaçam mı<br>zeytin ağacı mı?

Karaçam mı
zeytin ağacı mı?

​Uzmanlar uyardı: Yangın sonrası hemen fidan dikmek doğru değil.

Van'da sel felaketi

Van'da sel felaketi

Beş ev yıkıldı, insanlar suda sürüklendi.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara çağrı.
Ölü sayısı yükselişte

Ölü sayısı yükselişte

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine yapılacak yardımları tek tek açıkladı.
Randevusuz gelmeyin

Randevusuz gelmeyin

​Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için önemli çağrı.

11 hava aracı<br>daha gönderiyor

11 hava aracı
daha gönderiyor

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek verecek.

'Annen sana emanet'

'Annen sana emanet'

​Yangın şehidi Erdal Tovka'nın son sözleri.

​Havadan incelemelerde bulundu.
Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Acımız çok büyük. Olayı duyduğumuz andan itibaren hepimizin ciğerleri yanıyor. Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Büyük bir katliam, büyük bir acı, büyük bir insanlık dışı vahşetle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Suçlu ve faillerin en kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Kurtulmuş, "Bizim 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın her birisi için Türkiye'nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır." dedi.
Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
Gündem

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım
Gündem

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldı. Vatandaşlar Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tepkisini dile getiren vatandaşlar, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım!" şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.