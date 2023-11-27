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Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına ağır darbe: Altı ilde 63 mağara ve sığınak imha edildi

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-30” operasyonlarında altı ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili paylaşımında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek” dedi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:23 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:30 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Altı ilde gerçekleştirilen Kahramanlar-30 operasyonlarında 63 mağara ve sığınak imha edildi

Altı ilde gerçekleştirilen Kahramanlar-30 operasyonlarında 63 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BTÖ mensubu teröristlere yönelik düzenlenen Kahramanlar-30 operasyonları hakkında paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya 6 ilde 63 hedefin imha edildiğini belirterek, “Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen ‘KAHRAMANLAR-30’ operasyonlarında; 6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi” ifadelerini kullandı.


Bakan Yerlikaya operasyonlara ilişki paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Şırnak, Siirt, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Muş ve Tunceli’de J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar-30 operasyonlarında;



📌 1 adet Keskin Nişancı Tüfeği,

📌 4 adet AK-47 piyade tüfeği,

📌 1 adet G-3 piyade tüfeği,

📌 1 adet PKM Makinalı Tüfek,

📌 16 adet el bombası

📌 6 adet Bomba Atar ve mühimmatı,

📌 8 adet anti-tank ve anti-personel mühimmatı,

📌 155 mm.’lik OBÜS Top Mühimmatı,

📌 31 adet Mayın/EYP ile patlayıcı madde,

📌 120 kg amonyum nitrat (EYP yapımında kullanılan)



📌 3.795 adet mühimmat, (7,62 mm, 5.56 mm, 12,7 çap ve ebatlarındaki ağır silah mühimmatları)

📌 3 adet dürbün,

📌 6 adet telsiz,


📌 362 adet pil,

📌 30 adet tüp ve

📌 Çok sayıda mutfak, gıda, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.


Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin


Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek .




#Kahramanlar-30 noperasyonları
#Şırnak
#Tunceli
#PKK
#Bölücü Terör Örgütü
#Siirt
#Kahramanmaraş
#Diyarbakır
#Muş
2 saat önce
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