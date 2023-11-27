Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına ağır darbe: Altı ilde 63 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BTÖ mensubu teröristlere yönelik düzenlenen Kahramanlar-30 operasyonları hakkında paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya 6 ilde 63 hedefin imha edildiğini belirterek, “Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen ‘KAHRAMANLAR-30’ operasyonlarında; 6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi” ifadelerini kullandı.