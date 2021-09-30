Gündem Terör örgütü TKP/ML-TİKKOya para taşıyan 5 şüpheli yakalandı
İSTANBUL

Terör örgütü TKP/ML-TİKKO’ya para taşıyan 5 şüpheli yakalandı

Başakşehir'de terör örgütü TKP/ML-TİKKO’ya para taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Terör örgütü TKP/ML-TİKKO’ya para taşıyan 5 şüpheli yakalandı
Operasyonda ele geçirilen paralar Emniyet'te sergilendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül günü Başakşehir'de şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 15 bin 701 adet 5 binlik banknot şeklinde toplam 78 milyon 505 bin Kuzey Kore Wonu ele geçirilen araçtaki iki şüphelinin, terör örgütleriyle bağlantılı oldukları şüphesi üzerine araştırma başlattı.

Yapılan sorgu ve incelemelerin ardından yakalanan 2 şüphelinin kurye olduğunu belirleyen ekipler, ele geçirilen paraların TKP/ML-TİKKO terör örgütüne mensup kişilerden alındığını ve yine aynı örgütün başka mensuplarına teslim edileceğini tespit etti.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlatan polis, bugün sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 adet yabancı menşeili tabanca ve şarjör ile 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi.

3'ü erkek 2'si kadın toplam 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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