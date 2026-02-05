Terör üssünden eğitim yuvasına

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) yurt dışındaki faaliyetleri ve eğitim stratejisi ele alındı. Komisyona bilgi veren Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, devralınan FETÖ bağlantılı okulların vakfın toplam yapısı içindeki yerine dikkat çekerek, "Devralınan okullar bizim toplam büyüklüğümüzün üçte birini oluşturuyor" dedi. FETÖ ile mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı olmadığını dile getiren Özdil, "FETÖ’nün yıllarca kurduğu eğitim ağının etkisini kırmanın yolu, aynı coğrafyalarda daha güçlü ve kaliteli eğitim alternatifleri sunmaktan geçmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

EĞİTİMDE BOŞLUĞU DOLDURACAK

Vakfın kuruluş amacına dikkat çeken Özdil, "Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ başta olmak üzere Türkiye aleyhine faaliyet yürüten yapıların eğitim alanındaki etkisini ortadan kaldırmak ve bu boşluğu nitelikli eğitim kurumlarıyla doldurmak amacıyla kurulmuştur" ifadelerini kullandı. Vakfın yalnızca devir süreçleriyle anılmaması gerektiğini vurgulayan Özdil, "Maarif Vakfı sadece devralan bir kurum değil; aynı zamanda yeni okullar açarak büyüyen bir eğitim markasıdır" dedi.

İLTİMAS SÖZ KONUSU DEĞİL