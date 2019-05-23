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İSTANBUL

Terörden 11 yıl hapis istemi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 2 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis istendi. Kaftancıoğlu, PKK kurucularından Sakine Cansız’ın “Tarihte bugün Ermeni Soykırımı başladı” sözlerini paylaşarak terör propagandası yapmakla suçlanıyor.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Ocak 2018 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 11 yıla kadar hapis istendi.

PAYLAŞIMLARA MERCEK

Hazırlanan iddianamede suç tarihi olarak 2012-2017 yılları gösterilirken, Kaftancıoğlu’nun sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlar iddianamenin ana delil maddesini oluşturdu. 25 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları tarafından Kaftancıoğlu hakkında şikayet dilekçesinin başsavcılığa sunulduğu ifade edildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün 15 Ocak 2018 tarihli tespit raporunda Kaftancıoğlu’nun twitter’da ‘ccanannnn’ rumuzuyla yaptığı paylaşımlarına yer verildi. Kaftancıoğlu’nun yapmış olduğu paylaşımların ayrı ayrı incelenmesi sonucunda bir kısmının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan olduğu döneme ait olduğu belirtildi.

‘ERMENİ SOYKIRIMI BAŞLADI’

  • Kaftancıoğlu’nun ayrıca Türkiye Cumhuiyeti Devletini alenen aşağılama suçu işlediğine dair 2012 ve 2014 yılları arasında attığı bazı twitlerde şu şekilde iddianamede kendine yer buldu: ‘Derin Devlet diyerek olaya mistsizm katıyor ve asıl devleti aklıyoruz aslında. Bu cinayetleri devlet işledi…!’, ‘Devlet değil seri katil. Hoşça kal Berkinim’, ‘Tarihte bugün Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15’de Taksim’de.”

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