Terörsüz bölgede yeni hedef Suriye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftaki grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu cennet vatanın, bu şanlı bayrağın bize kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olduğunu hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İnşallah önce Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz Bölge hedefimize ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, onların fedakarlıklarının boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz" ifadeleri ile 'terörsüz bölge' hedefine işaret etmişti.

OPERASYONLAR TERÖRÜ YILDIRDI

Yurt içindeki terör örgütünün varlığını yok eden Türkiye, son yıllarda 'yerinde yok etme' konseptiyle Irak ve Suriye'de yaptığı operasyonlarla da örgütü silah bırakma aşamasına getirdi. İlk olarak Irak'ta başlayan silah bırakma Suriye’ye de taşınacak.

KIRMIZI ÇİZGİDEN TAVİZ YOK

Baas Rejimi’nin 8 Aralık’ta yıkılmanın ardından PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’nin de silah bırakması gündeme gelmişti. Ankara ile Şam yönetimi arasında yapılan görüşmelerde bu konu sık sık gündeme getiriyor. Suriyeli olmayan YPG’lilerin sınır dışına çıkarılması, Suriyeli örgüt üyelerinin de Şam yönetimine entegre edilmesi değerlendiriliyor. Şam yönetimi ile örgütün Suriye'deki SDG arasında görüşmeler devam ederken Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin de taviz verilmeyecek. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde federal bir yapı kurulmasına kesinlikle izin vermeyecek.







