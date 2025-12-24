Yeni Şafak
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı: Gündem müşterek rapor

11:2224/12/2025, Çarşamba
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "Müşterek rapor" gündemiyle toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği toplantıda raporun hazırlanış süreci ele alınacak. "Çerçeveyi çizeceğiz" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yılbaşından sonrasını işaret etti. Ayrıca 31 Aralık'ta yasal süresi sona eren komisyonun tarihinin uzatılması öngörülüyor.

Meclis çatısı altında Terörsüz Türkiye için çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "müşterek rapor" gündemiyle 20. kez toplandı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği toplantıda raporun hazırlanış süreci ele alındı.
"Süreçte ortak rapor aşamasına geldik"
diyen Kurtulmuş, nihai süre için ek sürenin gerekli olduğunu vurguladı.

Komisyonun yasal süresi uzuyor mu ?

"Çerçeveyi çizeceğiz" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yılbaşından sonrasını işaret etti. Ayrıca 31 Aralık'ta yasal süresi sona eren komisyonun tarihinin uzatılması öngörülüyor.


#Terörsüz Türkiye
#komisyon
#Milli Dayanışma
#Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
