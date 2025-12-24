Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı: Gündem müşterek rapor

Meclis çatısı altında Terörsüz Türkiye için çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "müşterek rapor" gündemiyle 20. kez toplandı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği toplantıda raporun hazırlanış süreci ele alındı.

"Süreçte ortak rapor aşamasına geldik"