Tersane ve donanmanın gurur günü

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenle son teknoloji deniz araçları savunma sanayiine kazandırıldı. Türk tersaneciliği ve donanması açısından büyük bir gurur anına şahitlik ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki tersanelere güvenmekte ne kadar haklı olduklarının bugün bir kez daha görüldüğünü kaydetti.
İstanbul Tersanesi Komutanlığı dün tarihi bir ana sahne oldu. TCG Hızırreis denizaltısı, yeni tip çıkarma gemisi Ç-159 ve ULAQ SİDA (silahlı insansız deniz aracı) hizmete alındı. Pakistan’la imzalanan MİLGEM inşa sözleşmesinin ikinci gemisi olan PNS Khaibar teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni’ne katıldı. Mavi Vatan’ın dört bir yanında büyük bir adanmışlıkla görev yapan herkese teşekkür eden Erdoğan, Türk tersaneciliği ve donanması açısından çok büyük bir gurur anına hep beraber şahitlik ettiklerini dile getirdi. Ülkedeki tersanelere güvenmekte ne kadar haklı olduklarının bugün bir kez daha görüldüğünü belirten Erdoğan, özetle şunları kaydetti:
“Malumunuz, Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamak üzere Eylül 2018 tarihinde dört adet MİLGEM inşa sözleşmesi imzalamıştık. İlk gemi PNS Babur'u 24 Mayıs 2024 tarihinde Pakistan'a teslim ettik. Bugün de her türlü test ve tecrübe faaliyetlerini başarıyla tamamlayan PNS Khaibar'ın teslimini yapıyoruz. Üçüncü gemi PNS Bedir'in Haziran 2026 sonunda, dördüncü gemi PNS Tarık'ın ise 2027 yılının ilk çeyreğinde teslimi planlanıyor.”
HIZIRREİS, Ç-159 VE ULAQ SİDA
* “Denize uğurlanan ve bayrak çekilen platformlar alın terinin, aklın, emeğin, cesaretin ve adanmışlığın eseridir. Bunların en başında havadan bağımsız tahrik sistemi ve gelişmiş solar yetenekleriyle sessiz derinliklerin milli bekçisi olacak TCG Hızırreis denizaltımız vardır. Hızırreis denizaltımızı, bugün hizmete veriyoruz.
* Hizmete aldığımız bir başka platformumuz, yeni tip çıkarma gemimiz Ç-159'dur. Bu platform, hem askeri harekatlarda hem de barış dönemindeki insani yardım operasyonlarında fırtınalı sularda görev yapacaktır.
* ULAQ silahlı insansız deniz aracımız, bir diğer kıvanç kaynağımızdır. Dijital dönüşümün, yapay zeka tabanlı otonom sistemlerin denizlerdeki sembolü olan ULAQ, geleceğin harekat sahasının öncülerindendir. ULAQ SİDA'nın bir başka özelliği, Türk mühendislerinin geliştirdiği yüzde 90 yerlilik oranına sahip marin motorunu kullanmasıdır. Her 3 deniz platformunun da hayırlı olmasını
temenni ediyorum.”
Yakında başka müjdelerimiz olacak
- Savunmada başarının ancak bütüncül bir stratejiyle elde edilebileceğini vurgulayan Erdoğan, “Havada güçlü olmadan, denizde etkin olmadan, karada caydırıcı olamazsınız. Hamdolsun, biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz” dedi. Savunma sektöründe 3 bin 500'ü aşkın firmanın, 100 bini aşkın insan kaynağının varını yoğunu Türkiye'nin güvenli yarınlarına vakfettiğini kaydeden Erdoğan, “Şu anda, savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz. Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı. Sadece kasım ayı ihracatımız, önceki kasım ayına kıyasla yüzde 22 artışla 742 milyon dolar oldu. Bu sabah itibarıyla 8,6 milyar doları aşmış buluyoruz” diye konuştu. Erdoğan, 2028 için belirlenen hedefin ise 11 milyar dolarlık ihracatla savunma ve havacılık ihracatında dünyada ilk 10'a girmek olduğunu söyledi. Türkiye’nin, dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri olduğunu ifade eden Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Yakın gelecekte inşallah başka müjdelerimiz olacak. Başarılarımıza yenilerini ekleyecek, karada, denizde, havada ve elbette siber vatanda caydırıcılığımızı artıracak projeleri tek tek devreye alacağız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Bugün hayata geçirdiğimiz bütün bu yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil, barışı, istiklali, istikbali korumak içindir.”