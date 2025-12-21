Tersane ve donanmanın gurur günü

Savunmada başarının ancak bütüncül bir stratejiyle elde edilebileceğini vurgulayan Erdoğan, “Havada güçlü olmadan, denizde etkin olmadan, karada caydırıcı olamazsınız. Hamdolsun, biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz” dedi. Savunma sektöründe 3 bin 500'ü aşkın firmanın, 100 bini aşkın insan kaynağının varını yoğunu Türkiye'nin güvenli yarınlarına vakfettiğini kaydeden Erdoğan, “Şu anda, savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz. Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı. Sadece kasım ayı ihracatımız, önceki kasım ayına kıyasla yüzde 22 artışla 742 milyon dolar oldu. Bu sabah itibarıyla 8,6 milyar doları aşmış buluyoruz” diye konuştu. Erdoğan, 2028 için belirlenen hedefin ise 11 milyar dolarlık ihracatla savunma ve havacılık ihracatında dünyada ilk 10'a girmek olduğunu söyledi. Türkiye’nin, dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri olduğunu ifade eden Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Yakın gelecekte inşallah başka müjdelerimiz olacak. Başarılarımıza yenilerini ekleyecek, karada, denizde, havada ve elbette siber vatanda caydırıcılığımızı artıracak projeleri tek tek devreye alacağız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Bugün hayata geçirdiğimiz bütün bu yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil, barışı, istiklali, istikbali korumak içindir.”