Tesla'ya 180 bin Model 3 aracı kapsayan kusur başvurusu

ABD’li otomotiv güvenlik otoritesi, Tesla’nın 2022 model yılına ait yaklaşık 179 bin 71 adet Tesla Model 3 sedan aracı hakkında resmi bir güvenlik incelemesi başlattı. Söz konusu işlem, elektrikli otomobilin gizli ve etiketlenmemiş mekanik kapı kilitleri nedeniyle “kusur başvurusu” kapsamında değerlendiriliyor.

Otorite, araçlarda acil durumda kullanılmak üzere tasarlanmış manuel kapı kilitlerinin yeterince görünür, erişilebilir veya açıkça işaretlenmiş olmadığını iddia eden bir başvuru üzerine bu adımı attı. Başlatılan süreç, otomobilin mevcut araç güvenliği standartlarını ihlal edip etmediğinin tespit edilmesini amaçlıyor.

Kusur tespit edilirse araçlar geri çağırılacak

Bu mekanik kapı kilitleri, elektrikli kapı kilitlerinin çalışmadığı veya elektrik sisteminin devre dışı kaldığı acil durumlarda kullanılmak üzere bulunuyor. Ancak eleştiriler, bu kilitlerin özellikle arka koltuklarda kolay bulunamaması ve sezgisel olmayan bir tasarıma sahip olması üzerine yoğunlaşıyor.

Başlatılan inceleme, Tesla’dan ek teknik bilgi talep edilmesini veya gerekli görülürse düzeltici adımların istenmesini sağlayacak. İnceleme sonucunda güvenlikle ilgili bir kusur tespit edilirse, bu durum geri çağırma kararı gibi daha sert düzenleyici adımlarla sonuçlanabilir. Ancak şu aşamada bu süreç sadece bir ön değerlendirme olarak sürüyor.

Tesla konuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapmış değil. Başlatılan işlem, otomotiv güvenliği alanında üreticilerin tasarım ve güvenlik standartlarına uyumunun izlenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.












