Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Tesla'ya 180 bin Model 3 aracı kapsayan kusur başvurusu

Tesla'ya 180 bin Model 3 aracı kapsayan kusur başvurusu

17:3924/12/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
180 bin Tesla Model 3 aracı kapsayan kusur başvurusu
180 bin Tesla Model 3 aracı kapsayan kusur başvurusu

ABD’li otomotiv güvenlik otoriteleri, acil durumlarda kullanılan manuel kapı açma mekanizmalarının yeterince görünür olmadığı iddiası üzerine yaklaşık 179 bin Tesla Model 3 aracı mercek altına aldı. İnceleme sonucunda güvenlik kusuru tespit edilmesi halinde Tesla için geri çağırma süreci gündeme gelebilecek.

ABD’li otomotiv güvenlik otoritesi, Tesla’nın 2022 model yılına ait yaklaşık 179 bin 71 adet Tesla Model 3 sedan aracı hakkında resmi bir güvenlik incelemesi başlattı. Söz konusu işlem, elektrikli otomobilin gizli ve etiketlenmemiş mekanik kapı kilitleri nedeniyle “kusur başvurusu” kapsamında değerlendiriliyor.

Otorite, araçlarda acil durumda kullanılmak üzere tasarlanmış manuel kapı kilitlerinin yeterince görünür, erişilebilir veya açıkça işaretlenmiş olmadığını iddia eden bir başvuru üzerine bu adımı attı. Başlatılan süreç, otomobilin mevcut araç güvenliği standartlarını ihlal edip etmediğinin tespit edilmesini amaçlıyor.

Kusur tespit edilirse araçlar geri çağırılacak

Bu mekanik kapı kilitleri, elektrikli kapı kilitlerinin çalışmadığı veya elektrik sisteminin devre dışı kaldığı acil durumlarda kullanılmak üzere bulunuyor. Ancak eleştiriler, bu kilitlerin özellikle arka koltuklarda kolay bulunamaması ve sezgisel olmayan bir tasarıma sahip olması üzerine yoğunlaşıyor.

Başlatılan inceleme, Tesla’dan ek teknik bilgi talep edilmesini veya gerekli görülürse düzeltici adımların istenmesini sağlayacak. İnceleme sonucunda güvenlikle ilgili bir kusur tespit edilirse, bu durum geri çağırma kararı gibi daha sert düzenleyici adımlarla sonuçlanabilir. Ancak şu aşamada bu süreç sadece bir ön değerlendirme olarak sürüyor.

Tesla konuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapmış değil. Başlatılan işlem, otomotiv güvenliği alanında üreticilerin tasarım ve güvenlik standartlarına uyumunun izlenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.




#TESLA
#Tesla Model y
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? 27. madde kabul edildi mi? Covid affı infaz indirimi ve denetimli serbestlik son dakika gelişmeler