Çakar kullanımında AYM kararı: Araç sahibine ceza yok

Oğuzhan Ürüşan
04:0024/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Anayasa Mahkemesi, çakar ve benzeri ışıklı-sesli uyarı cihazlarının usulsüz kullanımında, sürücünün araç sahibi olmaması halinde araç sahibine de aynı miktarda idari para cezası uygulanmasını öngören düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Tokat 2. Sulh Ceza Hâkimliği, idari para cezasının iptali istemiyle açılan bir davada, yer alan ilgili hükmün Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine vararak dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. İptal edilen hüküm, mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar takılması veya kullanılması halinde sürücüye yüksek miktarda para cezası uygulanmasını, sürücünün araç sahibi olmaması durumunda ise araç sahibine de kusuruna bakılmaksızın aynı cezanın kesilmesini öngörüyordu. AYM, söz konusu düzenlemenin Anayasa’nın 38. maddesinde güvence altına alınan ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.



