Gündem THKda yönetim değişikliği Cenap Aşçının yerine Abdullah Kaya atandı
ANKARA

THK’da yönetim değişikliği: Cenap Aşçı’nın yerine Abdullah Kaya atandı

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası mahkemece kabul edildi. Mahkeme, Cenap Aşçı’dan boşalan kayyım heyetine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Yüksel’i atadı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​THK’da yönetim değişikliği: Cenap Aşçı’nın yerine Abdullah Kaya atandı
THK

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası mahkemece kabul edildi. Cenap Aşçı, orman yangınları sırasında Türk Hava Kurumu’na (THK) yönelik yapılan eleştiriler sonrası istifa etmişti.

Bu kapsamda istifa dilekçesini Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verdi. Önceki gün bu talebi değerlendiren mahkeme, Aşçı’nın istifasını kabul etti. Mahkeme, Cenap Aşçı’dan boşalan kayyım heyetine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Yüksel’i atadı.

Abdullah Kaya
Abdullah Kaya

Bu kararın ardından toplanan THK Kayyum Heyeti, başkanlığa, başkan vekili Abdullah Kaya’yı seçti. Üye Adnan Zengin’in de katıldığı toplantıda yeni atanan Ali Yüksel başkan vekili olarak seçildi. Öte yandan Taşçı’nın istifasını kabul eden mahkeminin kararında, Aşçı’nın mahkemeye istifa dilekçesine de yer verildi.

Cenap Aşçı
Cenap Aşçı

Dilekçesinde, orman yangınlarında pek çok mecranın THK ve özellikle şahsını odağa koyduğunu belirten Aşçı, şu ifadeleri kullandı: “Linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir. Kurumun, bu tartışmaların odağı olmaması gerekmektedir. Borç batağına saplanmış kurumda özveriyle çalışmalar yapıldı. Bu çalışmanın karşılığında ağır haksız ithamlarda bulunulması beni üzmüştür. Durma noktasına gelmiş işler yeniden yapılır hale geldi, borç batağından çıkarıldı.”

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GÜNDEM
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