THY uçağı indikten sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldı

Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması sebebiyle pistin ortasında kaldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter paylaşımında, TK1598 sefer sayılı Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağının saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldığını bildirdi.

TK1598 Sefer sayılı Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, saat 12.25'de İstanbul Havalimanına iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kalmıştır. İlk bilgilere göre 7'si mürettebat, 146 yolcumuzda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yoktur. — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) February 27, 2020

İlk bilgilere göre mürettebattan 7 kişi ile 139 yolcuda yaralanan olmadığını ve can kaybı yaşanmadığını belirten Yerlikaya, "Frankfurt-İstanbul seferini yapan uçağımızdan bütün yolcularımız güvenle tahliye edildi. İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar, kesintisiz devam etmektedir. Tüm yolcu ve mürettebatımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.