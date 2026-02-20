Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayında marketlerde fahiş fiyat denetimi

Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bir markette yapılan denetimde başta ekmek, et ve peynir olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin etiketleri incelendi. Fiyat etiketinde ürünün üretim yerine, ayırıcı özelliğine, birim ve satış fiyatına bakan ekipler, malın kasa ve raf fiyatını da karşılaştırdı. Ayrıca ürünlerin geçmişe yönelik 3 aylık alış ve satış fiyatları da kontrol edildi.