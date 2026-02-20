Bakanlık markayı ifşa etti: Popüler çocuk ürünü piyasadan acil toplatılıyor

Türkiye’de binlerce evde kullanılan popüler bir çocuk ürünü için dikkat çeken bir karar alındı. Ticaret Bakanlığı denetimlerinde çocuklara yönelik bir ürünün güvenlik riski taşıdığı tespit edildi. Söz konusu ürünün satışı yasaklanırken, piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa etmeye devam ediyor.
Türkiye genelinde denetimlerini sürdüren bakanlık, 'güvensiz' olarak nitelediği ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor.
Bakanlık, yeni bir duyuru yayımlayarak “güvensiz” olarak nitelendirdiği bir ürünü daha ifşa etti.
Satışı yasaklandı
Çocukların sık kullandığı ürünün markası için satış yasağı getirilirken, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Tgb Markasına ait 12'li kuru boyada kimyasal ve sağlık riski tespit edildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada güvensizlik nedeni olarak; "Oyuncak Güvenliği-Bazı Elementlerin Göçü; Krom Iıı ve Krom Vı'nın göçü doğrulaması ve toplam kurşun miktarından; "Kalır" sonuç almıştır" denildi.