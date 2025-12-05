Timurtaş altınları böyle götürmüş!

Adliyenin güvenlik kamerasına ait görüntülerden elde edilen fotoğraflara göre hakkında kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Erdal Timurtaş’ın boş market arabasıyla adliyedeki emanet bürosuna giriyor. Sonrasında şüphelinin, altın ve gümüşü koyduğu siyah çöp poşetleri market arabasına yükledikten bürodan çıktığı ve adliyeden ayrıldığı görülüyor.