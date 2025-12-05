Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Timurtaş altınları böyle götürmüş!

Timurtaş altınları böyle götürmüş!

04:005/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Erdal Timurtaş
Erdal Timurtaş

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndaki kasalardan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın olay gününe ait görüntüleri ortaya çıktı.

Adliyenin güvenlik kamerasına ait görüntülerden elde edilen fotoğraflara göre hakkında kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Erdal Timurtaş’ın boş market arabasıyla adliyedeki emanet bürosuna giriyor. Sonrasında şüphelinin, altın ve gümüşü koyduğu siyah çöp poşetleri market arabasına yükledikten bürodan çıktığı ve adliyeden ayrıldığı görülüyor.



#Adliye
#Soygun
#Erdal Timurtaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vaktinizi ve kazancınızı zayi etmeyin