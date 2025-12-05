Timurtaş altınları böyle götürmüş!

Erdal Timurtaş
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndaki kasalardan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın olay gününe ait görüntüleri ortaya çıktı.
Adliyenin güvenlik kamerasına ait görüntülerden elde edilen fotoğraflara göre hakkında kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Erdal Timurtaş’ın boş market arabasıyla adliyedeki emanet bürosuna giriyor. Sonrasında şüphelinin, altın ve gümüşü koyduğu siyah çöp poşetleri market arabasına yükledikten bürodan çıktığı ve adliyeden ayrıldığı görülüyor.
