Tıp öğrencisinin CİMER'den mikroskop talebi yerine getirildi Nevşehir'de, deneysel çalışmalarda kullanmak üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden (CİMER) mikroskop talep eden tıp fakültesi öğrencisi Mustafa Özcan'ın isteğini Vali İlhami Aktaş yerine getirdi.

Haber Merkezi 12 Mayıs 2020, 19:19 Son Güncelleme: 12 Mayıs 2020, 20:12 DHA