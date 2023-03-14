TİP'ten HDP'ye özel seçim formülü

14 Mayıs olarak belirlenen 2023 seçimlerine hazırlanan muhalefette HDP'ye yaranma yarışı devam ediyor. Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye şimdi de açıkça üyesi olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından özel bir formül bulundu. 81 ilde aday çıkarmanın akıl kârı olmadığını ifade eden TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP’in HDP’ye bir oy dahi kaybettirmeden seçime kendi adıyla girebileceği bir formülü olduğunu söyledi.