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TİP'ten HDP'ye özel seçim formülü

14 Mayıs olarak belirlenen 2023 seçimlerine hazırlanan muhalefette HDP'ye yaranma yarışı devam ediyor. Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye şimdi de açıkça üyesi olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından özel bir formül bulundu. 81 ilde aday çıkarmanın akıl kârı olmadığını ifade eden TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP’in HDP’ye bir oy dahi kaybettirmeden seçime kendi adıyla girebileceği bir formülü olduğunu söyledi.

21:13 . 14/03/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil

14 Mayıs'ta yapılacak 2023 seçimlerine siyasi partilerin hazırlığı sürüyor.

Kimi partilerin kendi başına, kimi partilerin de ittifak içerisinde yarışacağı seçim yarışında muhalefetin göz bebeği ise HDP oldu.

Özellikle Millet İttifakı tarafından muhalefet kanadında baş tacı ilan edilen HDP'ye açıkça ittifak ortağı olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından özel bir formül bulundu.

TİP, Emek ve Özgürlük İttifakı ortağı HDP'ye seçimde oy kaybettirmemek için kolları sıvadı.

81 ilde aday çıkarmanın akıl kârı olmadığını ifade eden TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP’in HDP’ye bir oy dahi kaybettirmeden seçime kendi adıyla girebileceği bir formülü olduğunu söyledi.

Stratejik yaklaşılması gereken iller olduğunu söyleyen Kadıgil, HDP'nin aday çıkarabileceği illerde yarışa girmeyeceklerini söyledi.




#HDP
#Türkiye İşçi Partisi
#2023 seçimleri
#14 Mayıs seçim
2 saat önce
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TİP'ten HDP'ye özel seçim formülü
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